Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19-20 Mayıs tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılan şampiyonada, Kemer Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Serik BGA, İstanbul Gençler Golf Akademisi, National BGK, Lalezar Golf Kulübü, Atletik Spor Kulübü’nden ve Ferdi lisanslı 18 yaş altı 66 oyuncu mücadele etti.



İki raund üzerinden oynanan şampiyonada erkekler kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Kerem Tanpolat 158 gross skorla, genç kızlar kategorisinde yine aynı kulüpten Serra Evrengil 166 gross skorla birinci oldu. Erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Kerem Tanpolat 152 net vuruşla ilk sırada yer alırken, genç kızlar A kategorisinde National Antalya Gençler Golf Akademisi’nden Melike Kurucan 152 net vuruşla birinci oldu. Erkekler B kategorisinde National BGK’dan Hasan Şekeroğlu 59 stableford skorla, genç kızlar B kategorisinde ise Kemer Golf Kulübü’nden Berra Mumcu 69 stableford skorla ilk sırada yer aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde gerçekleştirilen şampiyonaya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz bir ziyaret gerçekleştirdi ve bir süre turnuvayı yakından takip etti.

Kadir Koçak: "Turnuva bundan sonra sürekli bu sahada yapılacak"

Şampiyonada dereceye girenler oyuncular ödüllerini, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak, 2012’de vefat eden Milli kayakçı Aslı Nemutlu’nun babası Metin Nemutlu ve TGF Sportif Direktör Erol Şimşek’in elinden aldı. Ödül töreninde konuşan Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, turnuvanın ilk kez Samsun'da düzenlendiğini hatırlatarak, "Türkiye Gençler Şampiyonası, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk adımı attığı İlkadım İlçesi'ndeki bu sahada daha anlamlı hale geldi. Turnuva bundan sonra sürekli bu sahada yapılacak" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: "Benim en değer verdiğim organizasyonlardan birisi"

Genç sporcuların Atatürk'ün istediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olmasını isteyen Ahmet Ağaoğlu, "1997 yılında federasyonda yöneticiyken başlattığım bu turnuvanın 21. sini gerçekleştirdik. Benim en değer verdiğim organizasyonlardan birisidir. 2012'den itibaren elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Aslı Nemutlu adına bu şampiyonayı düzenliyoruz. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz" diye konuştu.