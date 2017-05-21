Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen kongrede disiplin kuruluna sevk edilen üyelerin ihraç edilmesinin kabulünden sonra başlayan tartışmada güvenlik araya girdi.

YUMRUKLAR KONUŞTU

Kongrede görüşelecek konular arasında yer alan üyeler Ozan Biber, Okan Başaran ve Ahmet Gelberi'nin ihraç edilmesi konusunun oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.

BAŞKAN SÖZ VERMEDİ

Üyelerden birinin ihraçların ardından divan başkanından söz istemesi ve başkanında söz vermemesi üzerine ortalık karıştı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çıkan kargaşada güvenlik güçleri araya girerken, yönetim kurulu, divan kurulu ve denetim kurulunun olduğu bölümde güvenlik arttırıldı, kürsüye çıkmaya çalışanlara ise izin verilmedi. Bazı gruplar arasında ise yumruklu kavga çıktı.

İLGİLİ MADDE

Siyah-beyazlı kulüpün kongerisnde kavgaya sebep olan madde şu şekilde: "Derneğimizin 24839 sicil numaralı üyesi Ahmet Gelberi, 23267 sicil numaralı üyesi Ozan Biber, 26452 sicil numaralı üyesi Okan Başaran hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiş kesin çıkarma cezalarının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesine dair taleplerin Tüzüğün 48/b maddesi uyarınca ele alınması ve oya sunulması."

Kongredeki tartışma görüntüleri;