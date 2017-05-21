Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçını şifresiz ve canlı izle ile Real Madrid CSKA Moskova basketbol maçını şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar bu haberde... Euroleague'de bu akşam hem şampiyonluk hem de 3'ncülük mücadelesi yaşanıyor. 3'ncülük için yarışan CSKA Moskova ile Real Madrid maçı TRT 1 ve beIN Sports ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Real Madrid CSKA Moskova basketbol maçını şifresiz ve canlı izle ve CSKA Real basketbol maçı kaç kaç gibi detaylar bu haberde...

CSKA Moskova Real Madrid TRT 1 canlı izle

CSKA Moskova – Real Madrid hangi kanalda?

Üçüncülük maçı TRT 1 ve Bein Sports 3’ten canlı olarak yayınlanacak. Maçı saat 18.00’den itibaren izleyebilirsiniz.

Real Madrid 7. kez şampiyon olmuştu!

Dörtlü Final'de mücadele edecek son şampiyon CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 7 kez kupayı havaya kaldırdı. Real Madrid'den sonra ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan Rus ekibi, 13 kez final oynadı. CSKA Moskova, 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008'in ardından geçen sezon da ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde Rus ekibini, altışar şampiyonlukla Yunan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail'den Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalyan temsilcisi Varese de 5 kez kupanın sahibi oldu.

En tecrübeli takım CSKA Moskova

Dörtlü Final'de mücadele edecek son şampiyon CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 7 kez kupayı havaya kaldırdı. Real Madrid'den sonra ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan Rus ekibi, 13 kez final oynadı. CSKA Moskova, 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008'in ardından geçen sezon da ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde Rus ekibini, altışar şampiyonlukla Yunan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail'den Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalyan temsilcisi Varese de 5 kez kupanın sahibi oldu.

Olympiakos 3 kez şampiyon oldu

Dörtlü Final'de mücadele edecek son şampiyon CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 7 kez kupayı havaya kaldırdı. Real Madrid'den sonra ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım olan Rus ekibi, 13 kez final oynadı. CSKA Moskova, 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008'in ardından geçen sezon da ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Avrupa Ligi'nde Rus ekibini, altışar şampiyonlukla Yunan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail'den Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalyan temsilcisi Varese de 5 kez kupanın sahibi oldu.