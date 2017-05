Türkiye Gazetesi

Adanır için, Muratpaşa Cami’nde ikinci namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adanır’ın yakınları, az sayıda Beşiktaş taraftarı katıldı. Recep Adanır’ın, Beşiktaş bayrağına sarılı tabutunun üzerine Türk bayrağı da serildi. Musalla taşında Adanır’ın Beşiktaş formalı fotoğrafı ve ‘Beşiktaş BABA takımdır’ yazılı tablo yer aldı. Kılınan cenaze namazının ardından Adanır’ın cenazesi alkışlarla omuzlara alındı ve Güzeloba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Rıza Çalımbay dışında futbol camiasından kimsenin katılmaması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman çelenk gönderdi.



Çalımbay: "Çok üzgünüz"

Rıza Çalımbay, Beşiktaş camiasının en değerli insanlarından biri olduğunu belirterek, “Recep ağabeyimiz, futbolculuk kariyeri ve Beşiktaş için yaptıkları olsun, insan olarak da mükemmel bir insandı. Benim futbol hayatımda da önemli bir yeri var. Her zaman bize destek olur, öğüt verirdi. Çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin” dedi.



"İletişim sorunu olmuştur"

Çalımbay, cenazeye futbol camiasından kimsenin katılmamasını ise şöyle değerlendirdi:

“Ani bir ölüm oldu. Ama çok kişinin burada olması gerekiyordu. Ani olduğu için belki çok kişiye duyurulamadı. Ondan dolayı kaynaklanmıştır. Yoksa Beşiktaş camiası hele hele kendi camiasından yetişmiş kişilerin her zaman yanında olur. He türlü desteği verip, üzüntülü günlerde de ailesinin yanında olur. Bence bir iletişim hatası olmuştur, yoksa hepsi gelirdi.”



Adanır hakkında

88 yaşında hayatını kaybeden Recep Adanır, Karagümrük, Galatasaray ve Beşiktaş formaları altında sergilediği futbolla haklı bir üne kavuşmuş, 1951'deki Almanya'ya attığı gol ise hafızalardan uzun süre silinmemişti.

1950-59 yılları arasında Beşiktaş formasını terleten ve başarılı futbolunun yanında takımda üstlendiği 'büyüklük' rolüyle ön plana çıkan Recep Adanır, 'Beşiktaş Efsaneleri' kapsamına alınmıştı.