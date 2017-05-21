Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başakşehir maçı canlı anlatımı ve Trabzon Başakşehir maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile Medical Park Arena'da karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Başakşehir maçı canlı anlatımı ve Trabzonspor Başakşehir maçı canlı skor kaç kaç gibi merak ettiğiniz tüm detayları anbean bu haberden takip edebilirsiniz. Ligde oynadığı 31 maçın ardından 49 puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor, zirve yarışını sürdüren Başakşehir'i konuk ediyor. Her iki takım için de büyük önem arz eden zorlu maçta Trabzonspor, Başakşehir karşısında gol veya goller bularak Avrupa arenasına katılmak istiyor. Başakşehir ise Trabzon'da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. Peki Trabzon Başakşehir maçı canlı skor kaç kaç? İşte Trabzonspor Başakşehir maçı canlı anlatımı ve detaylar...

Trabzonspor 0-0 Başakşehir maçı [Canlı anlatım]

19'Başakşehir'de Mossoro yerde kaldı, Fırat Aydınus faul kararı verdi. Başakşehir'de topun başında Emre var.

18'Adebayor, Trabzonspor defansını çok zorluyor! Yine harika bir depar atan Adebayor'un etrafında bir anda 4 Trabzonspor futbolcusu çıktı

17'Adebayor, birden 10 yaş gençleşti! Müthiş bir depar atan Adebayor, pası verdikten sonra ceza sahasına koştu. Ancak iyi bir orta alamadı.

16'Trabzonspor yine tehlikeli gelmeye çalışıyor! Ev sahibi çok adamla Başakşehir yarı sahasının içinde.

15'Castillo sol kanattan şık çalımlarla içeri girmeye çalıştı ama üçüncü rakibinde takıldı.

14'Eren Albayrak'ın yerden açtığı ortaya Adebayor dokunamadı! Şimdi de Başakşehir tehlikeli gelmeye çalışıyor. Maçta tempo yükseldi.

13'Hakem Fırat Aydınus, Mas'ın Visca'ya faul yaptığı görüşünde. Başakşehir atışı hemen kullandı.

12'Trabzonspor tehlikeli geldi! Yusuf Yazıcı sol ayağıyla mermi gibi vurdu. Volkan Babacan çok iyi yer tuttu ve sektirmeden kurtardı.

11'Bu sefer Castillo! Kolombiyalı futbolcu çalımın ardından ceza sahasının dışından vurdu ama vuruşu çok etkisiz kaldı ve kalenin yanından dışarı çıktı.

10'Maçın ilk şutu Yusuf Yazıcı'dan geldi. Olcay'ın pasıyla buluşan Yusuf Yazıcı sol ayağıyla uzaktan sert vurdu ama isabet sağlayamadı.

9'Onazi'nin ciddi bir sakatlığı yok. Maç kaldığı yerden devam ediyor.

8'Trabzonspor'da Onazi, pres yaparken sakatlık geçirdi. Başakşehir futbolcuları topu taca attı.

7'Medipol Başakşehir kendi yarı sahasında pas çeviriyor.

6'Trabzonspor çok futbolcuyla geldi ancak değerlendiremediler! Olcay ile başlayan atağın sonunda Yusuf Yazıcı ceza sahasının içine girerken topu kaybetti.

5'Maç oldukça kontrollü başladı. Her iki takımda atak başlamadı.

4'Emre Belözoğlu'nun kulladığı serbest vuruş, direkt auta çıktı. Trabzonspor kale vuruşu kullanacak.

3'Adebayor orta sahaya kadar gelip topu aldı. Yusuf Yazıcı, tecrübeli golcüye faul yaptı. Başakşehir, orta sahadan serbest vuruş kazandı.

2'Maçın ilk faulünü Trazonspor yaptı. Onazi'nin Attamah'a yaptığı faulün ardından genç futbolcu yerde kaldı.

1'Trabzonspor taraftarları maçın başlama düdüğüyle birlikte takımlarına desteğe başladı.

0'Ve Trabzon'da maç başladı! Maça Trabzonspor başladı.



M.Ö.Ersun Yanal: "Sonuca takılı kalmak Trabzonspor için en büyük hata ve cezadır. Trabzonspor'un önü çok açık olacak."

M.Ö.Ersun Yanal: "Başakşehir'i alkışlamak gerekiyor. Biz de ikinci yarı büyük bir performans yaptık. Gelişen bir takımız."

M.Ö.Ersun Yanal: "Sakatlıklar, cezalılar normal şeyler. Büyük bir maratonun sonuna geldik. Prestijli bir maça çıkacağız"

M.Ö.Başakşehir'in 11'i (Trabzonspor): Volkan, Bekir, Eren, Caiçara, Epureanu, Emre, Attamah, Napoleoni, Mossoro, Visca, Adebayor

M.Ö.Trabzonspor'un 11'i (Başakşehir): Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Bero, Onazi, Yusuf, Olcay, Castillo, N'Doye

M.Ö.Bu kritik maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

M.Ö.Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Trabzon'da Medical Park Arena'da oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Futbolseverler nefesleri kesecek Trabzonspor-Başakşehir maçını beIN Sports 1'den canlı izleyebilecekler.

Trabzonspor'da umutlar azalıyor

Ligin ikinci yarısıyla birlikte müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, hızla yükselerek ligin üst sıralarında yer buldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmaya yaklaşan Bordo-Mavililer son haftalarda ise puan kayıplarıyla hedefinden uzaklaştı. Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetin ardından düşüşe geçen takım ligde son 5 maçtan sadece 1'inden galip ayrılabildi. Karadeniz Fırtınası kazanması halinde Avrupa'da mücadele etme hayallerini gelecek haftaya taşıyacak. Bu karşılaşmada sakat durumdaki Jan Durica forma giyemeyecek. Durica'nın yerine Ersun Yanal'ın Carl Medjani'ye şans vermesi bekleniyor.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk inadı

Bir ara puan kayıpları ile şampiyonluk yarışından uzaklaşan Medipol Başakşehir, son haftalarda Beşiktaş'ın puan kayıplarını iyi değerlendirdi. Açılan puan farkını 2'ye kadar düşüren takım son haftalarda hata yapmak istemiyor. Son 5 maçında kaybetmeyen, son 3 maçını ise kazanan Medipol Başakşehir, zorlu Trabzon deplasmanını da sorunsuz atlatmak ve şansını sürdürmek istiyor.

Medipol Başakşehir'de bu maçta Cengiz Ünder cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları devam eden Egemen Korkmaz ve Mehmet Batdal da forma giyemeyecek isimler. Bu karşılaşmada Cengiz Ünder'in yokluğunda Doka Madueira'nın forma giymesi bekleniyor.

Fırtına evinde üstün

Trabzon’da oynanan karşılaşmalarda ise Fırtına’nın net bir üstünlüğü bulunuyor. Taraftarının önündeki 8 lig maçının sadece 1’ini kaybeden Bordo-Mavililer, 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Trabzonspor bugün kazanıp, ilk yarıdaki yenilginin de rövanşını almak amacında.

Trabzon'da son dakika

Trabzonspor’da Durica’nın sakatlığı bulunuyor. Onun yerine Medjani oynayacak. Bordo Mavililer’de Castillo’nun ise yeniden ilk 11’e dönmesi bekleniyor.

Başakşehir'de son dakika

Başakşehir’in genç yıldızı Cengiz Ünder cezalı. Kanatta Doka’nın forma giymesi bekleniyor. Yalçın affedilmesine rağmen savunmada forma yine Bekir’in.

Cengiz Ünder cezalı

Medipol Başakşehir’de bu maç öncesinde önemli bir eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımda bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Cengiz Ünder, sarı kart cezalısı olduğu için zorlu Trabzon deplasmanda takımındaki yerini alamayacak. İstanbul ekibinde, kart cezası sona eren Uğur Uçar ise teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

4 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de Edin Visca, Alparslan Erdem, Bekir İrtegün ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu 4 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Adanaspor maçında oynayamayacak.