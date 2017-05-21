Japonya’dan Kobe ile anlaşmaya varan Lukas Podolski ve sözleşmesi bitecek olan Chedjou’dan sonra bir ayrılık daha… Porto’da kiralanan Josue, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek. Galatasaray, kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için 500 bin Euro bonservis bedeli teklif ederken, Porto 2 milyon Euro’dan aşağı inmedi.
Görüşmeler tıkanırken, Igor Tudor da, Sneijder’i daha fazla zorlayacak bir isim istedi.
Sarı-Kırmızılılar’da kiralık olarak forma giyen Josue, lig ve kupada 31 maça çıktı, 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.
G.Saray’da bir ayrılık daha! Seneye yok...
21.05.2017 - 19:23 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 19:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Josue için Porto ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.
Japonya’dan Kobe ile anlaşmaya varan Lukas Podolski ve sözleşmesi bitecek olan Chedjou’dan sonra bir ayrılık daha… Porto’da kiralanan Josue, gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giymeyecek. Galatasaray, kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncu için 500 bin Euro bonservis bedeli teklif ederken, Porto 2 milyon Euro’dan aşağı inmedi.
Etiketler : Josue,galatasaray,
475525 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/475525.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
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A.
P.
1
Beşiktaş
32
21
8
3
65
30
35
71
2
Başakşehir
31
19
9
3
60
27
33
66
3
Galatasaray
32
18
4
10
60
37
23
58
4
Fenerbahçe
31
16
9
6
54
29
25
57
5
Antalyaspor
32
15
7
10
40
39
1
52
6
Trabzonspor
31
14
7
10
37
31
6
49
7
Kasımpaşa
32
12
7
13
46
46
0
43
8
Akhisar Bld.
31
12
6
13
38
39
-1
42
9
Gençlerbirliği
31
10
10
11
29
31
-2
40
10
Konyaspor
31
10
10
11
36
40
-4
40
11
Alanyaspor
31
12
4
15
52
58
-6
40
12
K.D.Ç. Karabük
31
11
6
14
33
41
-8
39
13
Osmanlıspor FK
32
9
11
12
36
39
-3
38
14
Kayserispor
32
10
7
15
45
55
-10
37
15
Bursaspor
32
10
5
17
31
55
-24
35
16
Ç. Rizespor
32
8
6
18
41
52
-11
30
17
Gaziantepspor
32
7
5
20
29
57
-28
26
18
Adanaspor
32
6
7
19
31
57
-26
25
32. Hafta Maçları
19.5.2017
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2017
Çaykur Rizespor 2 - 0 Gaziantepspor
20.5.2017
Kayserispor 1 - 1 Adanaspor
20.5.2017
Antalyaspor 2 - 1 Bursaspor
20.5.2017
Beşiktaş 4 - 1 Kasımpaşa
21.5.2017
Atiker Konyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.5.2017
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
22.5.2017
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
22.5.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Aytemiz Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
34
9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
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