Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübünün mali ve idari olağan toplantısında gündemdeki maddeler oylandı.Siyah-beyazlı kulübün Fulya'da bulunan benzin istasyonu ile kira sözleşmesinin genel kurul kararı olmaksızın uzatılması ve yeniden kira sözleşmesi yapılmasını kongreye katılan üyeler oy çokluğu ile kabul etti.Beşiktaş Akatlar Arena'da yapılan kongrede Beşiktaş'ın bilet satış işlemleri için şirket kurması ve Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kocaeli Birlikspor'un hisselerinin tamamının alınması da genel kurul kararıyla kabul edildi.Bu arada siyah-beyazlı kulübün borcu 1 milyar 448 milyon 578 bin lira olarak açıklandı

- Kongrede gerginlik

Kongrenin 12. gündem maddesinde yer alan 3 üyenin disiplin kurulu tarafından verilmiş üyelikten kesin olarak çıkarılma cezaları ile ilgili oylama sırasında gerginlik yaşandı.Yaşanan küçük çaplı arbedenin ardından ihracı istenilen üyelere söz hakkı verildi. Yapılan oylamanın sonrasında Ahmet Gelberi, Ozan Biber ve Okan Başaran kulüp genel kurul üyeliğinden ihraç edildi.Oylamaların ardından kongre sona erdi.