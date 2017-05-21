Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Euroleague Final Four'unun oynandığı Sinan Erdem'de bayrak krizi yaşanıyor. Fenerbahçe taraftarlarının bayrak asmasına izin verilmedi.



Real Madrid - CSKA Moskova 3.'lük 4.'lük maçı oynanırken salondaki Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe bayrakları ve pankartları asmak istedi. Euroleague yetkilileri ise henüz 3.'lük 4.'lük maöı oynandığı gerekçesi ile bu duruma izin vermedi. Fenerbahçe taraftarları bu maç bitiminde bayrak ve pankartları asabilecek. (Fanatik)