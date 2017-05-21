Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son haftasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yenen Atletico Madrid, 50 yılı aşkın süredir maçlarını oynadığı Vicente Calderon Stadı'na veda etti.Atletico Madrid Kulübü, 2 Ekim 1966 tarihinden itibaren maçlarını oynadığı Vicente Calderon Stadı'na duygusal bir veda yaptı. Fernando Torres'in 8 ve 11, Correa'nın da 89. dakikadaki golleriyle Athletic Bilbao'yu 3-1 yenen Atletico'da galibiyetten daha çok tribünleri dolduran 50 binden fazla taraftarın ve futbolcuların yaşadığı duygu dolu anlar öne çıktı. Maç boyunca "Seni ne kadar çok seviyorum" diye tezahürat yapan taraftarlar, göz yaşlarını tutamadı.

Bu arada karşılaşmanın ardından Vicente Calderon Stadı'na veda için özel bir tören düzenlendi. Atletico Madrid'in kazandığı tüm kupalar saha ortasına konulurken, veteran futbolcular ve mevcut takım ile teknik heyet tek tek sahaya çağrıldı. Saha ortasında toplanan grup, açılan dev Atletico Madrid bayrağını, taraftarlarının tezahüratlarının eşliğinde salladı. UEFA'nın 5 yıldızlı stadyumlar listesinde bulunan 54 bin 907 kişi kapasiteli Vicente Calderon, 1982 yılındaki FIFA Dünya Kupası'nın oynandığı stadyumlardan birisi olmuştu.

Atletico Madrid takımı gelecek sezondan itibaren maçlarını, yapımı devam eden ve "Wanda Metropolitano" adlı 68 bin kapasiteli yeni stadında oynayacak.Vicente Calderon Stadı'nın ev sahipliği yapacağı son maç, 27 Mayıs'ta Barcelona ile Alaves arasında oynanacak 115. İspanya Kral Kupası finali olacak.Bu arada La Liga'nın son haftasında oynanan maçlar sonunda gelecek sezon İspanya adına UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak 3 takımdan 2'si belli oldu. Deplasmanda Valencia'yı 3-1 yenerek ligi 5. bitiren Villarreal ile deplasmanda Celta ile 2-2 berabere kalarak 6. sırayı alan Real Sociedad, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi garantiledi.

Bu kupadaki 3. İspanyol takımı ise Barcelona ile Alaves arasındaki Kral Kupası final maçından sonra belli olacak. Kral Kupası'nın Barcelona'nın kazanması durumunda lig 7'ncisi Athletic Bilbao, Katalan takımının mağlubiyetinde de Alaves, UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid direkt katılırken, lig 4'üncüsü Sevilla ön eleme maçı oynayacak.