Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid, aralarında büyük rekabetin olduğu Barcelona ile La Liga'nın son haftasına kadar süren şampiyonluk yarışını, deplasmanda Malaga'yı 2-0 yenerek kazandı. Madrid'in gollerini, 2. dakikada Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Karim Benzema attı. 93 puanla lig şampiyonu olan Real Madrid, bu sezon 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Eflatun beyazlı takım, sezon boyunca 106 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü.

La Liga'yı en çok kazanan kulüp olan ve 33. kez bu kupayı müzesine götüren Real Madrid, son olarak 2011-2012 sezonunda şampiyon olmuştu.

Real Madrid, 3 Haziran'da Juventus'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmak için şampiyonluk kutlamasını vakit kaybetmeden bu gece yarısı yapacak. Real Madrid'in her kupa kazanmasında olduğu gibi bu kez de kutlama, Madrid kent merkezindeki Cibeles Meydanı'nda gerçekleşecek. Taraftarların meydanda toplanarak futbolcuları bekleyeceği ve takımın gelmesinden sonra da kaptan Sergio Ramos'un, Cibeles anıtına Real Madrid atkısını saracağı bildirildi.

Şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar sürdüren Barcelona, sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 2-0 geriden gelip 4-2 yendi. Eibar, 8 ve 61. dakikada Inui'in golleriyle 2-0 öne geçti. Junca'nın 64. dakikada kendi kalesine ve Luis Suarez'in 74. dakikadaki golleriyle beraberliği yakalayan Barcelona'da 70. dakikada penaltı kaçıran Lionel Messi, 76. dakikada verilen ikinci penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi.

İkinci penaltı pozisyonunu Neymar'ı düşürerek yapan Capa kırmızı kart görerek Eibar'ı sahada 10 kişi bıraktı. Messi, uzatmaların oynandığı 92. dakikada bir kez daha Eibar ağlarını havalandırarak 4-2'lik maç sonucunu belirledi.

Barcelona kadrosundaki milli futbolcu Arda Turan, bu karşılaşmada yedek oturdu. Arda, Barcelona ile son maçını 26 Nisan'da 7-1 kazandıkları Osasuna karşılaşmasında oynadı.

Öte yandan 27 Mayıs'ta Alaves'e karşı oynanacak Kral Kupası finalinden sonra Barcelona'dan ayrılacak olan ve Nou Camp Stadı'nda son maçına çıkan teknik direktör Luis Enrique için Barça taraftarları "Her zaman bizden biri olacaksın" yazılı bir pankart açtı.

La Liga'da 2016-2017 sezonunda en çok gol atan takım Barcelona (115), en az gol yiyen takım da Atletico Madrid (27) oldu. La Liga'da gol krallığı yarışını ise 37 golle Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi elde etti.