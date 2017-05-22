Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluğun ardından FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin tarihi başarısının ardından gündemi sallayacak açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları;

''19 senedir başkanlık yapıyorum ve hep amatör şubelere önem verdim. Basketbol da bunlardan biriydi. Geldiğim zaman 4. veya 5. oluyorduk. Bir başarı yoktu.

Basketbolu güçlendirmek için Ülker ile anlaşma yaptık. Murat Ülker'e de çok teşekkür ediyorum. Hem Fenerbahçe basketbol takımına sponsor olmuştur, hem de Avrupa'nın en iyi salonlarından birisi olan Ülker Arena'yı yaparak Fenerbahçe'ye destek olmuştur.

''BAŞARI TESADÜF DEĞİL''

İyi bir takım bugün 25 - 30 milyon Euro'larda oluyor. Biz de çok fazla yatırım yaptık. Tabii Obradovic gibi başarılı bir antrenörü de getirdik. Onun önemi çok fazlaydı. 2 sene önce Madrid'de 4. olduk, geçen sezon finalde kaybettik. Bu sene de şampiyon olduk. Bu şampiyonluk tesadüf değildir. Başarının devamı gelecek.

DOĞUŞ İŞE BİRLEŞMEYİ AÇIKLADI!

Doğuş ile görüşmeler yapıyoruz. Ferit Şahenk de bu konuda iddialı. Fenerbahçe hep bu başarıları kazanacaktır. Nedir bu başarılar? Her yıl Final-Four'a katılmak. Biz kadın basketbolda da hep Final-Four'a kalıyoruz.

Geldiğimizde 0 şampiyonluğu olan takımı 12-13 şampiyonluk yaşattık. Önemli olan başarı çıta noktasını yükseltmektir. Kadınlar da kaybettik ama erkeklerde başardık. Umarım seneye Belgrad'da yine kazanırız.

''FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN YÜZ AKIDIR''

1.2 milyar insanın bu maçı izlediği söyleniyor. Bu parayla alınan bir başarı değil. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm insanlara bu başarı armağan olsun. Fenerbahçe, Türkiye'nin yüz akıdır. Futbol kötü olabilir ama düzelir. Yaşadığım darbeler var, onları da anlatacağım bir ara.

''FETÖ BİZİ HEP ÖNLEDİ''

FETÖ önledi başarılarımızı. 2006'dan beri devamlı darbe yedik. 2006'da, 2009'da, Trabzon dönüşünde hep FETÖ bize darbelerde bulundu. 2011'de şampiyon olduk, beni hapse yolladılar. 3 Temmuz döneminde diyordum 'Ülke elden gidiyor' diye, beni kimse dinlemedi.

Başka bir kulübün başına bunlar gelse ayakta duramazlardı, kulüp falan kalmazdı. 2 defa şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik.

İSTİFA YORUMU

Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Ama şunu bilmeleri lazım; ''Aziz Yıldırım'ın istifa etmesi kolaydır ama bugüne kadar getirdiği işleri silmek zordur. Bunu da herkes bilsin''