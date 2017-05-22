Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a telgraf göndererek, tebriklerini iletti.