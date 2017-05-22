Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a telgraf göndererek, tebriklerini iletti.

 