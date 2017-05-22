Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde önceki gün Kasımpaşa’yı deviren ve şampiyonluk şarkıları söyleyen Beşiktaş’ta dün olağan idari ve mali genel kurul vardı. Başkan Fikret Orman önemli açıklamalar yaptı, Fenerbahçe’ye göndermede bulundu. Kulüp olarak her konuda değişim ve gelişim gösterdiklerini ifade eden Orman “Beşiktaş, çantada keklik gösterilmeyecek bir kulüptür. Herkese layık olduğu gibi davranıyoruz. Beşiktaş’ın büyüklüğünü düşünmeyene büyüklüğünü gösteriyoruz. Beşiktaş’ın oyuncusunu alıp kenarda oturtanlara Beşiktaş’ın iyi olduğunu gösteriyoruz. Bakıldığında şuan Türkiye’de en çok konuşulan takım Beşiktaş’tır. Eskiden Beşiktaş’ın hakları yeniliyor diye konuşulurken şimdi Beşiktaş kollanılıyor mu diye konuşuluyor” dedi. Ki bu açılımda kulübede oturan kişi İsmail Köybaşı’ydı.

Kocaeli Birlik alındı

Orman, Türkiye liginde kombine ortalamasının 6 bin 309 kişi Beşiktaş’ın ortalaması 31 bin 722 civarında olduğunu belirterek “Geçmişte 11-12 bin kombine ortalamasıyla oynarken, şu anda 28 bin 500 kombine ortalaması var. Rakiplerimizin statlarında bulunan taraftar sayısından fazla kombine satışı yaptık” dedi. “Geldiğimizden bu yana Türkiye’nin en değerli formasıyız” diyen başkan “Yaklaşık 16 milyon dolarlık forma gelirimiz var. Bu sezon yaklaşık 400 bin forma sattık. Şampiyon olursak üç yıldızlı forma satışının 500-600 bin seviyesinde olmasını bekliyoruz. Artık 100 bin kongre üyesi değil de 100 milyon taraftara oynamamız lazım” ifadesini kullandı. Bu arada Kocaeli Birlikspor’un hisselerinin alınması üyelerin oyuna sunuldu ve kabul gördü. Ödenecek rakam 10 milyon TL.

ORMAN’DAN REALİST BAKIŞ:

Borçla yaşamaya alışalım

“Bugüne kadar 120-130 milyon dolar faiz ödedik” diyen başkan Fikret Orman, “Talisca’nın, Aboubakar’ın bonservisini al diyorlar. Nasıl olacak? Elimizde sihirli değnek yok. Borç mevzusu bizim yaşamak zorunda olduğumuz bir şey” dedi. Cenk Tosun’un babasının oğlunu savunmasıyla ilgili de “Onu savunacağı yer evidir. Beşiktaş’ın babası biziz. Amca, teyze de konuşursa biz kulübü nasıl yöneteceğiz” dedi.