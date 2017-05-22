Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Fenerbahçe dün gece tarih yazdı, destan yazdı. THY Euroleague’in finalinde Yunanistan temsilcisi Olimpiakos’u ezip geçerek 80-64’lük skorla basketbolda Avrupa’nın en büyüğü oldu. Geçen sezon Berlin’de oynanan finalde şampiyonluğu son saniyede kaptırdığı bir ribaundla kaybeden sarı-lacivertli takım, bu defa muhteşem taraftarının da desteğiyle sürprize izin vermedi. Maça çok konsantre başlayan ve Spanoulis’i çok iyi savunan Obradovic’in öğrencileri, Kalinic’in 3/3 üç sayılık atışla oynayarak 12 sayı attığı ilk çeyreği 26-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Nunnally, Datome ve Sloukas’ın da dahil olduğu rotasyonla hücumda ritmini bulmakta zorlanan temsilcimiz, yeniden ana taktiğe dönünce farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 35-25. Periyodun son bölümünde Bogdanovic’in üç faule ulaşması canımızı sıkarken, ilk yarı 5 sayılık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi: 39-34.

Üçüncü çeyrekte dışarıdan Mantzaris, içeriden de Milutinov ile skor üreten rakibine serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla cevap veren Fenerbahçe, Udoh’un periyodun sonundaki iki harika bloğuyla son bölüme 12 sayılık avantajla girdi: 60-48. Son çeyrekte Fenerbahçe’nin şovu vardı. Euroleague finalinde Yunan rakibini yerle bir ediyordu temsilcimiz. Datome, Antic ve Bogdanovic’in üçlükleriyle 5 dakika kala fark 19 sayıya çıktı: 73-59. Kalan sürede Olimpiakos’un baskısına rağmen topu ve zamanı iyi kullanan Fenerbahçe, şampiyonluk şarkılarını her geçen saniye daha yüksek sesle söyleyen ve tarihe tanıklık eden taraftarlarının da desteğiyle rakibini 80-64 yendi ve Avrupa’nın en büyüğü oldu.

500. maçta şampiyon!

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague kariyerindeki 500. sınavında şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip olan Sırp koç, 500 maçta 352 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Kariyerinde Euroleague’de 11. kez final oynayan Obradovic 9 defa en büyük kupayı kaldırmış oldu. Obradovic sadece takımına şampiyonluğu kazandırmakla kalmadı, yıllardır konuşmadığı Olimpiakos’un yıldızı Spanoulis’i de rezil etti. Obra’nın kendisini kilitleyen taktiği sayesinde skorer oyuncu sadece 9 sayıda kaldı. Panathinaikos’u çalıştırdığı dönemde Obradovic’in ısrarına rağmen Spanoulis Olimpiakos’a transfer olmuş ve ikilinin arası bozulmuştu.

Potada ilk kupa

Euroleague’de şampiyon olarak destan yazan Fenerbahçe dünkü zaferle basketboldaki ilk Avrupa kupasını kazandı. Sarı-lacivertliler geçen sezon finalde CSKA’ya yenilerek şampiyonluğu kaçırmıştı. Fenerbahçe Kadınlar Avrupa Ligi’nde de üç kez final oynamasına rağmen kupayı almayı başaramamıştı. Sarı-lacivertli takım erkeklerde Avrupa’nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını da ülkemize ilk defa getirmiş oldu.

Her yerde yayın

Dünyada 214 ülkeden canlı yayınlanan dev final, Türkiye’deki 167 belediyede ve Sinan Erdem Spor Salonu yakınlarında bulunan Veliefendi Hipodromu’nda dev ekranlardan seyredildi. Türk Hava Yolları’nda canlı yayın sistemine sahip uçaklarda da yolcular maçı takip edebildi.

Yıldırım en önde

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım maçı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Ali Koç’la en ön sırada oturarak izledi. Öte yandan Yıldırım, Real Madrid maçında olduğu gibi final öncesi soyunma odasına inerek takıma başarılar diledi.

Sponsor yolda

Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğu sonrasında Aziz Yıldırım yeni sezondaki sponsorluğun ipucunu vererek Doğuş Grubu’nun adını verdi. Yıldırım, “Doğuş ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Ferit Şahenk bu konuda iddialı. “Hedefimiz her yıl final four’a katılmak” dedi.