Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlaçlar ve protein tozlarının birbirinden ayırt edilmesi gereken ürünler olduğunu belirten Fitness Eğitmeni Buğra Fidan, protein tozlarının insan vücuduna yönelik ciddi bir tehdidinin bulunmadığını söyledi. Protein tozlarının bir fabrikasyon ürün olduğunu, ancak bu ürünlerin en fazla gofret kadar zararlı olabileceğini ifade eden Fidan, "Toplulumuzda protein tozu hakkında olumsuz bir bilinçlenme var. Bu insanların spordan bir nebze de olsa uzaklaştırıyor. Protein tozu, sadece besin desteğinden ibaret bir şey. Öte yandan, tavsiye ederim de demiyorum, bu kişisel bir tercihtir. Ama kesinlikle zararlı değil. Protein tozu denilen şey, peynir altı suyudur. Yani bir süt ürünüdür. Kimyasal bir şey değil, doğal bir ürün. Bu yüzden ilaç değildir. Yanlış anlaşılan konu da bu, protein tozları, ilaçla karıştırılıyor. Kısırlık yapar gibi kanılar var. Protein tozları ile alakalı böyle bir durum söz konusu değil. Bu konuda ayırt edilmesi gereken şey, sporcuların kullandığı ilaçlar ile protein tozlarının farklı şeyler olduğudur. İlaç kullanımı, ancak bu işi meslek edinmiş insanlar için anlayış ile karşılanabilir. Çünkü bu işten para kazanıyorlar. Ancak ciddi zararları olan bir ürün. İlaç kullanımını tabi ki tavsiye etmiyoruz. Protein tozu, spor yapan kişiye sadece besin değeri konusunda bir kazanç sağlar. Görünüş olarak yalnızca uzun vadede ufak da olsa bir katkı sağlayabilir. Ancak ilaç ile harika bir vücuda sahip olunabilir. Bununla birlikte ciddi riskleri ve zararları da vardır. İlaçları tabii ki önermiyoruz" şeklinde konuştu.

"Bilinçli beslenmeden spordan fayda göremezsiniz"

Bilinçli beslenmenin sporun ana unsuru olduğunu vurgulayan Buğra Fidan, beslenme ve dinlenme konusunda hassas olunması gerektiğini söyledi. Fidan, "Biz buraya gelen sporcu arkadaşlarımıza öneri niteliğinde beslenme tavsiyelerimizi söylüyoruz. Tabii ki biz beslenme uzmanı değiliz, antrenörüz. Ancak kilo kontrolü için olsun sağlıklı yaşam için olsun sabit şeyler vardır. Şeker, kızartma ve sağlıksız yağlar gibi besinlerden uzak durmaları gerektiğini her zaman kendilerine anlatırız. Beslenme konusunda bilinçsizlik ne yazık ki çok fazla. Asıl olayın beslenme olduğunun farkında değiller. Beslenme olmadan vücut geliştiremezsiniz. Vücudun bir girdisi vardır bir de çıktısı vardır. İstediğin kadar spor yap, senin girdin fazla ise bunun telafisi mümkün olmaz. Vücut, bunu sporla bir yere kadar atabilir. Öte yandan çoğu kişi de çok yetersiz besleniyor ve sporla kilo alacağını zannediyor. Örnek vermek gerekirse; biz burada bir inşaat çalışması yapıyoruz, burada ancak temeli kazarız biz. Kürek vardır elinde temeli kazarsın, ancak malzeme yoksa bir şeyi dikemezsin. Malzeme de burada beslenmedir. Beslenme ve dinlenme çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Spor, sabır ve ısrar işidir"

Spora büyük bir hevesle başlayıp, ilk haftada bırakan birçok kişi ile karşılaştıklarını belirten Fidan, spora başlamayı düşünen vatandaşlar için şu cümleleri kullandı:

"Spora ilk başladığınızda otomatik olarak belli bir zorlanma ile karşılacaksınız. Bu vücudunuzun buna yatkın olmaması sebebiyle bir geçiş sürecidir. İnsanlar, kas ağrısı yaşadıkları için bunun tahammül edilemez olduğunu düşünüyor ve bırakıyorlar. Aslında 1-2 hafta daha devam edilse bu geçecek zaten. Bazen tempoya ayak uyduramayanlar oluyor. Spor biraz da sabır ve ısrar isteyen bir olay. Genelde de zaten insanlar ya 1 haftada bırakıyorlar ya da uzun süre bu işe devam ediyorlar. Spor her zaman hayatımızda olması gereken bir şey. Spor ile henüz tanışma imkanı bulamamış herkesi, sağlıklı bir yaşam ve daha diri bir vücut için aramıza davet ediyoruz."