Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı bulunan Mehmet Yeşilyeşil’in de katıldığı güreşlere toplamda 38 başpehlivan katıldı. Güreşlerde küçükler, yıldızlar, gençler, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde gerçekleşti.



Yarı final müsabakalarında burnundan sakatlığı nükseden Mehmet Yeşilyeşil, yarışlardan çekilmek zorunda kaldı. Zorlu geçen mücadeleler sonucunda başpehlivan, Ömer Faruk Kalender oldu.



Bu yıl ilk kez Selinus Sahilinde yapılan ve Gazipaşalıların büyük ilgi gösterdiği güreşlerde ağalık ihalesini 150 bin lira ile Ramazan Yıldırım kazandı. Güreşlerin sonunda dereceye giren pehlivanların madalyalarını ve ödüllerini Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya verdi.