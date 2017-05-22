Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün İtalya’ya gitti. 5 oyuncuyla ilgili önemli temaslarda bulunan Ergün'ün hazırladığı rapora göre kararı Igor Tudor verecek.

VLAD CHİRİCES

2015’te Tottenham’dan Napoli’ye 7 milyon Euro’ya transfer olan Chiriches, Serie A’da düzenli olarak forma giyemiyor. Menajerler aracılığıyla daha önce Galatasaray’a önerilen Rumen futbolcu, 1.84 boyunda ve sert futboluyla dikkat çekiyor.

Çok uzun boylu olmamasına rağmen güçlü fiziği ve zamanlama avantajıyla hava toplarına hakim olan başarılı futbolcu 28 yaşında. Chiriches, Sarı-Kırmızılı takımın uzun yıllar yararlanabileceği nitelikte bir isim.

FRANCESCO ACERBİ

Acerbi kariyeri boyunca hep İtalya takımlarında oynadı... Milan, Genoa, Verona gibi kulüplerin formasını terleten 1.92’lik kule stoper, 2013’ten bu yana Sassuolo’da oynuyor.

29 yaşındaki başarılı oyuncu, Galatasaray’ın listesinde adı en üst sırada yazan oyunculardan biri. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Acerbi’nin sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalması Cim Bom’un elini güçlendiriyor. Tudor da isterse, Aslan onun için tüm kozlarını oynayacak.

RAFAEL TOLOİ

Devre arasında ciddi şekilde gündeme gelen ve resmi anlamda temaslarda bulunulan Toloi’nin transferi gerçekleşmemişti. Futbol direktör Cenk Ergün, yakından tanıdığı başarılı futbolcuyu yeniden listesine yazdı.

Brezilya doğumlu olan ancak İtalya pasaportu da bulunan Toloi, Atalanta’da müthiş bir sezon geçirdi. Ligde 31 maçta forma giyen 1.85’lik savunmacı, daha önce Roma formasını terletmişti.

DAVİDE ASTORİ

Galatasaray-Davide Astori flörtü 2 yıl öncesine dayanıyor. O zamandan beri Cim Bom’un yakın takibindeki isimlerden biri olan Astori, 2016’nın Temmuz ayında 3.5 milyon Euro’ya Fiorentina’ya transfer oldu.

Sarı- Kırmızılılar’ın 5 milyon Euro civarı bir teklifle bu işi bitirmesi çok zor değil. 1.88’lik Astori, her yönüyle tam bir İtalyan stoper. Sert, güçlü ve hava toplarında etkili. 13 kez milli formayı giyen 30 yaşındaki oyuncuyu, Igor Tudor da yakından tanıyor.

ANDREA RANOCCHİA

Mancini döneminde Galatasaray’ın kapısından dönen Ranocchia’nın bonservisi İnter’de ancak bu sezonu kiralık olarak Hull City’de geçirdi. 1.95’lik dev oyuncu 29 yaşında ve piyasası artık eskisi kadar yüksek değil.

İtalya Milli Takım’ında 21 maça çıkan Ranocchia, Premier Lig’de ise bu sezon 15 karşılaşmada görev yaptı. Galatasaray’ın öncelikli planı, tecrübeli defans oyuncusunu kiralık olarak takıma kazandırmak.