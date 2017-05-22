Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'de normal sezonu 53 puanla 4. sırada tamamlayan Göztepe, play-off'ta eşleştiği Boluspor'a hazırlanırken, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mehmet Sepil, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Takımın son haftalarda oynadığı futbolun kendilerini umutlandırdığını ifade eden Başkan Sepil, “Takımıma çok güveniyorum, bu 3 maç hem İzmir için hem de Göztepe için önemli bir süreç olacak. Süper Lig'de bir takımın olmaması şehrin dinamikleri için çok kötü. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum” dedi.



Boluspor eşleşmesini de değerlendiren Mehmet Sepil, “Bence kimin çıktığı önemli değil. Bu takımlarla oynadığımız maçlara bakarsak hem yendik hem yenildik. Hepsi iddialı takımlar. Bizim için önemli olan play-off'a kalmaktı, onu da başardık. Ben bundan sonrasını da başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“İzmir'de heyecan yok”

Play-off yarı final ilk maçında perşembe akşamı saat 21.30'da Boluspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmada tüm İzmir'in tribünde olmasından mutluluk duyacaklarını kaydetti. Kendilerine destek veren ilçe belediyelerin olduğunu anlatan Sepil, “Olay sadece belediye de değil. Odalar, borsalar STK'lar... Play-off'a kalan diğer 3 takımın şehrine ve şehrin kuruluşlarına bakın. Biz de maalesef bu heyecan, bu destek olmuyor. Bu İzmir'in gerçeği. Biz de kulüpler olarak buna alışıyoruz. Bu üzücü bir şey. İzmir bu konuda başarılı bir şehir değil” ifadelerini kullandı.

Primler yarın açıklanacak

Oyuncuların kontratlarında şampiyonluk primlerinin yazılı olduğunu ancak bunun dışında da prim vereceklerini ifade eden Mehmet Sepil, “Yarın İzmir'e gelip primleri kendim açıklayacağım. Oyuncularımız bu başarıyı gösterirlerse bunun karşılığını fazlasıyla alacaklar. Oyuncularımız play-off primleri konusunda da jest yaptı. Murat Akın ve Halil Akbunar yanıma gelip primlerin takıma eşit bir şekilde dağıtılmasını istedi. Play-off'a kaldıkları için 350 bin TL'yi takıma eşit olarak dağıtacağız” şeklinde konuştu.

Biletler 45 dakikada tükendi

Gün içinde satışa sunulan Göztepe - Boluspor maçı biletlerinin 45 dakika gibi kısa bir sürede tükendiğini hatırlatan Başkan Sepil, bilet bulamayan taraftarlar için dev ekranlar kurulup maçı toplu halde izlemeleri adına belediye başkanlarıyla görüşeceğini söyledi.