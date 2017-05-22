Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. İbrahim Öztek açılışta yaptığı konuşmada; “Sigara alkol ve uyuşturucunun insan üzerindeki kötü etkilerini senelerdir anlatıyoruz. Bunlardan bazılarının özellikle bonzai adı verilen zehirin uyuşturucu ile ilgisi yok. Bu bir cinayet aracıdır. Bonzaiyi kullananın akciğer ve kalbinde dehşetli kimyasal reaksiyonların meydana geliyor. Daha sonra da beyinde şuuru ortadan kaldıran reaksiyonların gelişiyor. Buna bağlı olarak da bir veya iki kez kullananın intihar teşebbüsünde bulunduğunu apaçık ortadadır. Bundan kurtulmanın yolu da spor salonlarından veya her hangi bir sporu yapmaktan geçiyor” dedi. Anne ve babaların, öğretmenlerin, antrenörlerin çocuklarını kötü alışkanlıklar konusunda sürekli uyarmalarını, kontrolü elden bırakmamalarını isteyen Öztek; “Benim çocuğum yapmaz dememeliler. Çocukların iyi bir eğitim almalarının okul ve spor birlikteliği ile çok daha iyi olur. Her türlü kötü alışkanlıklara karşı en önemli kalkanın spor olduğu bir gerçektir. Böylece gençlerin beden, ruh ve akıllarının birlikte gelişmesi ile mükemmel insanlar olarak yetişebileceği gerçeğini görmemiz lazım. Bunun içinde bunun bir devlet projesi olması gerekiyor. Sporcu gençlik, akıl, ruh ve beden sağlığı ile devleti için, milli savunma ve sağlık harcamaları konusunda tasarruf sağlamaktadır” dedi. Öztek, spor tesisinin açılışını antrenörlerle birlikte yaptı. Açılışta Türkiye-Azerbaycan Dev Kardeşlik ve Candaşlık Projesi yürütücülerinden Azerbaycan İrevan Devlet tiyatrosu direktörü Dr. İftihar Piriyev de bulundu.



Efor Spor Okulları dördüncü salonunu açtı



Maltepe, Kartal, Darıca ve Gebze’de açılan spor okullarının ana amacı çocukları ve gençleri kotü alışkanlıklardan ve sokağın kötü etkilerinden koruma, sportif bilinç ve kültür doğrultusunda onlara spor nosyonu kazandırarak ve aynı zamanda yarışmacı şampiyonlar olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu belirten Erdal Karadağ; “ Daha çok Mücadele sporları kapsamında hizmet vermekteyiz. Gençlere amatör bir ruhla eğitim vermekteyiz” dedi. Salonda bir döneme damga vuran Boks Antrenörü Halil İbrahim Gör, Aikido Antrenörü Cevdet Ciner, Kik Boks Antrenörü Cengiz Pank-Erkan Şahin, Mai Tai Antrenörü Cengiz Gök, Güreş Antrenörü Yusuf Koçak, Karate Antrenörü Remzi Yanaz, Judo Antrenörü Zafer Kentli ve Folklör Antrenörü Halil Boran gibi hocalar eğitim vermekteler. Efor Spor Okulları Kurucusu Erdal Karadağ ise Vu Şu, Mai Tai, Kik Boks ve Sumo Antrenörü olup, İşletme ve Çalışma ekonomisi eğitim görmüş, bir antrenör olarak dikkat çekmektedir.