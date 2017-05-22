Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalı Yağlı Güreşleri’nin 55’incisi heyecan dolu anlara sahne oldu. Baş, baş altı, deste ve tozkoparan başta olmak üzere 14 ayrı kategoride yapılan ve 480 pehlivanın katıldığı güreşlerde kıyasıya mücadele yaşandı. 36 başpehlivanın yer aldığı güreşlerde Kırkpınar’da başpehlivan olan İsmail Balaban’ın yanı sıra Fatih Atlı, Orhan Okullu, Ali Rıza Kaya gibi başarılı güreşçiler er meydanında boy gösterdi.



Yarım asrı aşkın süredir devam eden güreşleri aynı güzellikte sürdürdüklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye’nin her yerinden gelen güreşçileri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çalı Yağlı Güreşleri’nin ilk kez 1964’te, Köy Güzelleştirme Cemiyeti tarafından düzenlendiğini hatırlatan Bozbey, “Çalı Yağlı Güreşleri büyüyerek, güçlenerek bugüne dek devam etti. Bu mirası yaşatmaya devam edeceğiz. Sahası, ormanı, tribünleri, izleyicileri ve katılanlarla bu organizasyonu Kırkpınar’ın ardından ikinci yapma hedefindeyiz” dedi.



480 pehlivanın katıldığı dev organizasyonda Nilüfer Belediyesi bu yıl yeni bir uygulamaya da imza attı. Altın kemer bu yıl ilk kez verildi. Her yıl Çalı’da başpehlivana verilecek olan kemer, üç yıl üst üste ipi göğüsleyene tamamen teslim edilecek.



Gün boyu kıyasıya devam eden güreşlerin finalinde, başpehlivanlar İsmail Balaban ve Ali Rıza Kaya karşılaştı. Son derece heyecanlı geçen müsabakayı rakibini 20 dakika gibi bir sürede mağlup eden İsmail Balaban kazandı. Çalı başpehlivanı olan Balaban, böylece ilk altın kemerin de sahibi olarak tarihe geçti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her iki pehlivana kupa ve madalyalarını vererek tebrik etti. Büyük çekişmenin yaşandığı başaltı mücadelesinde rakibi Semih Turgut’u yenen Hasan Borucu ipi göğüsleyen isim oldu.



Güreş ağası yapılan açık artırma ile yine iş adamı Ercan Köse oldu.