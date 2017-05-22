Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu ile P&G (Procter & Gamble) arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezleri’nde yapılan törende Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Dürüst, Cengiz Zülfikaroğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, P&G Kafkasya ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Milli futbolcular Gökhan Gönül, Caner Erkin, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Volkan Babacan ve Cengiz Ünder’in yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımı’ndan bazı oyuncular hazır bulundu.

“Brezilya’nın ardından Türkiye”



Tören öncesinde konuşma yapan P&G Kafkasya ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, spor dünyasının yanı sıra iş dünyası adına da çok önemli bir işbirliğine imza attıklarını ifade ederek, “Amacımız bugün ve gelecek nesillerin yarınlarına yatırım yapmak. Spor yatırımlarımızı arttırmanın adımını atacağız. Olimpiyatlar’ın resmi sponsorlarından birisiyiz. 2014 yılından bu yana TMOK’la birlikte Olimpik Anneler projesine destek olduk. 30 sporcuya Tokyo Olimpiyatlar’ı öncesinde hem kendilerine hem annelerine destek olduk. Bugün ilk kez futbol alanında bir anlaşmaya imza atıyoruz. Gilette, 1911 yılından bu yana ilk sponsorlukları yapan marka oldu. Brezilya Milli Takımı’yla bir sponsorluk vardı, bugün bir ikincisi Türkiye Milli Takımı’yla olacak” diye konuştu.

“14 yıl sonra yeniden sponsor oluyoruz”



2003 yılında Orkid markasıyla Türkiye Kadın Voleybol Takımı’na sponsor olduklarını ve o sene düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı’nın çok başarılı olduğunu söyleyen Turnaoğlu, “Kadınların hayata her zaman daha fazla katılımını sağlamak için çalışıyoruz. 14 yıl sonra bu kez Ariel’le Kadın Milli Futbol Takımı’na sponsor oluyoruz. İnanııyorum ki hem erkek, hem kadın futbol takımı büyük başarılara imza atacaklar. P&G olarak spora yatırımı, geleceğe yatırım olarak görüyoruz. TFF ile olan işbirliğimizin ülke futboluna önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e çok teşekkür ediyorum. A Milli Takımımız’a Dünya Kupası Elemeleri’nde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Futbolda Avrupa’nın en büyük 6. ekonomisiyiz”



Türkiye’de futbolun değerini arttıran bir dünya markasıyla sponsorluk anlaşması yaptıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, “Avrupa’nın en büyük 6. ekonomisine sahip olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun sponsorluk anlaşmaları devam ediyor. Bu anlaşmaların Milli Takımımız’ın Rusya’daki 2018 Dünya Kupası’na katılırken itici güç olacağına eminim. Geçen hafta Türkiye’nin yanı sıra Danimarka, İngiltere, Almanya, İspanya ve Polonya’da 13 ve üstü yaştaki kızlar üzerinde yapılan araştırmaya göre, futbolun ilgi alanı olarak 1 numara olduğu ortaya çıktı. 2021 yılında UEFA, futbolun kadınlar arasında 1 numaralı spor olmasını bekliyor. Gücümüze güç katan tüm sponsorlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye ve dünyanın önemli markalarıyla çalışmalarımız devam edecektir. P&G’nin 30. yılını da bu vesileyle tekrar kutluyorum” dedi. Açıklamaların ardından taraflar sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.