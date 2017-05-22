Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'ne kıyasla daha etkili olduklarını kaydeden Advocaat, "Karşılaşmada biz daha çok topa sahip olan taraftık. Çok fazla pozisyon üretemedik ilk yarıda ama rakip de üretemedi. İlk yarının sonunda kötü bir gol yedik ve işleri zorlaştırdık. İkinci yarıda ise zor olanı başardık ve 1-0'dan geri gelerek maçı kazanmaya başardık" diye konuştu.

Hollanda Milli Takımı ile anlaştığı için sezon sona ermeden gitme ihtimali olan Advocaat, "Normal şartlarda ligin sonuna kadar buradayım. Ama başka bir durum olursa, başkan farklı bir karar verirse gidebilirim" ifadeleri ile kararı Aziz Yıldırım'ın vereceğini kaydetti.