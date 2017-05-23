Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Basketbol takımımıza galibiyetten dolayı tebriklerimi iletiyorum. Biz de bu mutluluğu onlarla yaşadık.

Bu hafta gerçekten çok zorlu geçti. Başakşehir'e karşı kaybettikten sonra moral olarak sıfır durumdaydık. Bu ilk yarıda da gözüktü. Fenerbahçe gibi değildik. Hala üzgündük, hala kafalar oradaydı. 2. yarı toparlandık 2 gol attık. Şu anda 3.yüz. Bu sırayı korumak istiyoruz." dedi.

Transfer açıklaması

Senegalli futbolcu transferi ile ilgili olarak, "Şu anda çok netleşmiş bir şey yok. Benim hedefim Fenerbahçe'de kalmak, zaten herkes biliyor bunu. Ama kararı Dubai'deki kulübüm verecek. Belki kariyerimi burada tamamlarım. Taraftarları, kulübü, buradaki herkesi çok seviyorum. Ama dediğim gibi ipler benim elimde değil. Her şeyimi vermeye gayret göstereceğim. Belki sezonu kupayla taçlandıramadık ama en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." açıklamalarında bulundu.