Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin kupa şampiyonluğu sadece Olimpiakos’u 80-64 yenmesiyle alakalı bir durum değil. Bir maça göre değerlendirmek hem yönetime, hem camiaya, hem oyunculara hem de Obradovic’e büyük haksızlık olur. Çünkü olayın geçmişi ve temel atma törenleri var. Yıl 2006. Sarı-lacivertliler kuruluşunun 100. yılından önce Türk basketbolunun önemli kulüplerinden Ülker’le birleşmeye gitti. “Fenerbahçe Ülker” adıyla daha da bir marka haline dönüştü. Yavaş yavaş çıkılan merdivenlerde önemli bir eşik vardı. Yıl 2013’ü gösterdiğinde Avrupa basketbolunun efsanesi Sırp başantrenör Zeljko Obradovic geldi. İlk sözlerinde “Taraftarımız bizi izlerken zevk duyacakları bir takım kuracağız” mesajı vardı. İlk sezon Top 16’da kupaya veda eden Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunda ise Türk basketbolunun 14 yıllık Dörtlü Final hasretine son verdi.

Üçüncüde kupa geldi

Madrid’de düzenlenen Dörtlü Final’de tecrübesizlik sıralamaya yansıdı. Ekibimiz dördüncü oldu. Geçen sezon... Ah o final yok mu o final. Hakemlerin CSKA Moskova’yı desteklediği final. Berlin’de sarı-lacivertliler CSKA Moskova’ya kök söktürürken ve müthiş bir geri dönüşe imza atarken hakemlerin kararlarına yenik düş-

müştü. Aslında o geçen sezon bu yılın habercisiydi. 3. kez Dörtlü Final geldi. Obradovic ve askerleri rakiplerini eze eze yendi ve finalde müthiş bir işe imza attı. Obra, 9. Avrupa şampiyonluğunu elde ederken Türk basketbol tarihinde ise bir ilk vardı. Kulüpler düzeyinde Avrupa’nın en büyük başarısı elde edilmişti.

NEREDEN NEREYE?

∂ 2006 öncesi sadece 1 lig şampiyonluğu

∂ 2006’dan sonra 10 sezonda 6 şampiyonluk

∂ 2006’dan sonra 4 Türkiye Kupası

∂ 2006’dan sonra 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası

∂ 2006’dan sonra Avrupa Şampiyonluğu

Obra=Real

Yok böyle bir koç... Yok böyle bir istatistik... Zeljko Obradovic’in Avrupa Ligi’ni kazanma sayısı, kupayı en fazla müzesine götüren Real Madrid’le aynı. Obradovic, Avrupa Ligi’ni 9 defayla en fazla kazanan takım olan Real Madrid’i yakaladı. Toplamda ise Obra’nın kupa sayısı 37’ye çıktı. İşte Obra’nın Avrupa şampiyonlukları: Panathinaikos 5, Fenerbahçe, Partizan, Joventut Badolana ve Real Madrid (1)