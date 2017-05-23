Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin kademeli olarak bu başarıya ulaştığının altını çizen Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman şöyle devam etti: “Fenerbahçe’nin elde ettiği çok büyük başarı. 3 yıl önce Final Four oynuyor, geçen yıl finalde son anda kaybediyor ve bu senede şampiyon oluyor. Bu, Türk basketbol tarihinin, kulüpler bazında elde ettiği en büyük başarı.” İnsanların sosyal medyada kendisine bazı sorular sorduğunu, bunların arasında Fenerbahçe’yi kutlayıp kutlamadığıyla ilgili soruların ön planda olduğunu belirten Ataman, şunları söyledi: “Bana ‘Kutluyor musun Fenerbahçe’yi’ diye soruyorlar. Hayır, ben kutlamıyorum Fenerbahçe’yi. Onlar da bizi geçen yıl Eurocup Şampiyonu olduğumuzda kutlamadılar. Bu işler karşılıklı. Sonuçta ben bir kutlama mesajı yayınlamadım, onlar da yayınlamamıştı. Ama, onların çok büyük bir başarı kazandığını da belirtmem lazım. Gerçekten de çok anlamlı bir iş yaptılar.”

Ataman, bugünkü Anadolu Efes maçı öncesinde 2 hafta önce Tahkim Kurulu’na yaptığı itirazla ilgili bir sonuç açıklanmamasına da isyan ederek “Gerçekten çok tuhaf. Bu, tamamen bir komedi. Buna aslında Galatasaray camiasının tepki vermesi lazım. Ben kendim için değil, Galatasaray için mücadele ediyorum. Maçın başlamasına saatler kaldı ama olumlu ya da olumsuz hala sonuç yok” ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, karşılaşmayı Fenerbahçe taraftarları arasında izlemesi konusunda da şöyle dedi: “Ben kimseden çekinmem. Zaten hem final, hem de yarı final maçında böyle bir ortam da oluşmadı. Aksine, onlarca insan, taraftar imza aldı ve fotoğraf çektirdi. Medeni bir ortam oldu. Bu, Avrupa basketbolunun şöleni. Final Four’lar bir festival havasında geçer. Ben geçmişte 2 kez Final Four oynadım. Diğerlerini ise yurt dışına gidip izledim.”