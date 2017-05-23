Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

U23 Hafif Kilo Erkekler 2x kategorisinde Galatasaray forması ile yarışan Sabri Sevniş 2000 metrelik parkuru takım arkadaşı Naim Talha Güneş ile 6.43,06’lık dereceyle bitirerek Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

Sevniş elde ettiği bu başarıyla 9-11 Haziran tarihlerinde Slovenia’nın Bled gölünde düzenlenecek olan 62. International Regatta yarışları için milli takıma seçilirken U23 Dünya Şampiyonası’na da katılma hakkını kazandı.



Bedri Yeltekin: "Sevniş'e uluslararası yarışmalarda başarılar diliyoruz"

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin,Türkiye Şampiyonu olarak milli takıma seçilen Sabri Sevniş’i kutladı. Sevniş’in son iki yılda çok önemli mesafeler kat ettiğine dikkat çeken Yeltekin, istikrarlı yükselişinin ardından milli takıma kadar yükselmesinin tesadüfi olmadığını vurguladı. Önümüzdeki aylarda yurtdışında, ülkemizi temsil edecek olan Sevniş’e başarılar dileyen Yeltekin, Sevniş’in madalyalarla döneceğine inandığını söyledi.