BFM kanalının haberine göre polis, Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün idari ofislerinin bulunduğu sosyal merkezi ve yine bu takımın oyuncularından Angel Di Maria ve Javier Pastore'nin evine baskın düzenledi. Paris Mali Suçlarla Mücadele Savcılığı, geçen yıl dünyaca ünlü futbolculara yönelik "vergi kaçırma ve kara para aklama" suçlarına ilişkin ön soruşturma başlatmıştı. Football Leaks haberlerinde, Di Maria ve Pastore'nin yurt dışındaki "vergi cennetlerine" paralarını aktararak vergi ödemekten kurtuldukları iddia edilmişti. Fransız Mediapart haber sitesi ise PSG'nin ülkede daha az vergi ödemek için "vergi cenneti" olarak bilinen Panama'da paravan şirketler aracılığıyla futbolcular ve sponsor şirketlerle sözleşmeler imzaladığını ileri sürmüştü.
PSGli oyuncuların evine polis baskını
23.05.2017 - 17:08 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın başkenti Paris'te polis, dünya kamuoyunda "Football Leaks" olarak bilinen ve futbolcuların yurt dışına vergi kaçırdığı suçlamaları ile ilgili bir dizi operasyon gerçekleştirdi.
Etiketler : PSG,Football Leaks,fransa,
476076 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/476076.aspx
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35
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Başakşehir
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19
10
3
60
27
33
67
3
Fenerbahçe
32
17
9
6
56
30
26
60
4
Galatasaray
32
18
4
10
60
37
23
58
5
Antalyaspor
32
15
7
10
40
39
1
52
6
Trabzonspor
32
14
8
10
37
31
6
50
7
Akhisar Bld.
32
13
6
13
41
39
2
45
8
Kasımpaşa
32
12
7
13
46
46
0
43
9
Konyaspor
32
11
10
11
39
40
-1
43
10
Gençlerbirliği
32
10
10
12
30
33
-3
40
11
Alanyaspor
32
12
4
16
52
61
-9
40
12
K.D.Ç. Karabük
32
11
6
15
33
44
-11
39
13
Osmanlıspor FK
32
9
11
12
36
39
-3
38
14
Kayserispor
32
10
7
15
45
55
-10
37
15
Bursaspor
32
10
5
17
31
55
-24
35
16
Ç. Rizespor
32
8
6
18
41
52
-11
30
17
Gaziantepspor
32
7
5
20
29
57
-28
26
18
Adanaspor
32
6
7
19
31
57
-26
25
33. Hafta Maçları
27.5.2017
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Kasımpaşa - Antalyaspor
27.5.2017
Medipol Başakşehir Fk - Adanaspor
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Fenerbahçe - Trabzonspor
28.5.2017
Bursaspor - Gençlerbirliği
28.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
28.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kayserispor
28.5.2017
Gaziantepspor - Beşiktaş
29.5.2017
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
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15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
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12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
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10
12
12
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48
8
42
10
Elazığspor
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12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
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13
46
45
1
40
12
Manisaspor
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11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
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9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
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9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
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9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
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6
11
17
35
71
-36
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