Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Güntekin Onay'ın kazanılan penaltıyla ilgili kullandığı ilginç ifadeler.

"Barcelona'nın penaltılarını görmeyen varsa sevgili izleyiciler ben Barcelona'nın Eibar maçındaki Alba'nın düşürülmesiyle kazanılan düşürülmesi değil daha doğrusu çime takılarak düşmesi diyelim."

"Kendini bile atmıyor çocuk çünkü bana göre. Yere düşüyor yürürken o penaltıyı görmediyseniz mutlaka bir şekilde görün... Evinizde internet yoksa komşudan gidin bakın, internet cafeden bakın ama gidin bulun o pozisyonu."

"Ben böyle bir penaltı hayatımda görmedim sizin de görebileceğinizi zannetmiyorum. Ben bu kadar uyduruk bir penaltı görmedim."

"Bu penaltı kimseyle kıyaslanamaz. Aaa diyorsun, defalarca izliyorsun her defasında hayretler içinde kalıyorsun. Alba'nın söylemesi gerekiyor ama..."