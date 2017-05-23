Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Ligue-1'de sezonun sona ermesinin ardından, takımlar transfer planlamalarını yapmayı başladı. Sezonu dördüncü sırada tamamlayan Olympique Lyon'da, Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena'nın ayrılık ihtimali konuşuluyor. Kulübeyle sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek 32 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'den aldığı teklif sonrası, yaz aylarında Türkiye'ye gelebileceği öne sürüldü

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Lyon'dan yıllık 3 milyon Euro kazanan futbolcuya, aynı rakamlarda 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif eden Fenerbahçe, Fransız orta sahanın aklını çelmişe benziyor. Valbuena transferi hakkında görüşlerini paylaşan Fransız ekibinin bir yöneticisi; ''Oyuncunun geleceğine sportif direktörümüz ve teknik direktörümüz karar verecek'' diyerek, deneyimli futbolcunun ayrılığına onay çıkması halinde, transferde zorluk çıkarmayacaklarını söyledi.

2015 yazında Dinamo Moskova'dan Olympique Lyon'a 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Valbuena, geride kalan sezonu 10 gol ve 8 asistle tamamladı.