Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finalde Hollanda'nın Ajax ile İngiltere'nin Manchester United takımları, TSİ 21.45'te İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

Manchester United'da Fildişi Sahilli Eric Bailly, Ajax'ta Hollandalı Nick Viergever, kart cezaları nedeniyle finalde forma giyemeyecek. İngiliz ekibinde sakatlığı bulunan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, en önemli eksik olarak dikkati çekiyor. Manchester ekibinde Marcos Rojo, Luke Shaw ve Ashley Young'ın da sakatlıkları devam ediyor. Ajax'ta ise Daley Sinkgraven'in sakatlığı bulunuyor

AJAX İLE MANCHESTER UNITED 5. KEZ KARŞILAŞACAK

Manchester United ve Ajax, Avrupa kupalarında 5. kez karşılaşacak.

Taraflar, Avrupa'da oynadıkları maçlarda birbirlerine karşı ikişer kez galip geldi. Bu karşılaşmalarda Manchester United 5, Ajax 3 gol buldu.

İlk kez 1976 UEFA Kupası'nda karşılaşan takımlar arasında tur atlayan taraf, Manchester United oldu. İlk maçı 1-0 kaybeden Manchester ekibi, rövanşı 2-0 kazanarak ikinci tura yükseldi.

Manchester United, 2012'de UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bir kez daha karşılaştığı Ajax önünde ilk maçı 2-0 kazandı, rövanşta ise 2-1 yenilmesine rağmen rakibini saf dışı bıraktı.

AJAX'IN 10'UNCU AVRUPA KUPASI FİNALİ

Avrupa kupalarında Ajax, 10'uncu kez final oynayacak.

Ajax, geçmiş yıllarda çıktığı 9 finalin 6'sından galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1969'da çıkan Hollanda temsilcisi, Milan'a 4-1 kaybetti.

Aynı kupada 1971, 1972 ve 1973 yıllarında üst üste 3 kez şampiyon olan Ajax, altın çağını yaşadı. Söz konusu yılların finallerinde sırasıyla Panathinaikos ve Inter'i 2-0 mağlup eden Ajax, Juventus'u ise 1-0 yenerek kupaya uzandı.

UEFA Kupa Galipleri Kupası'nın 1987'deki finalinde Lokomotive Leipzig'i 1-0 yenerek şampiyon olan Ajax, 1988'de ise Mechelen'e aynı skorla mağlup oldu.

O dönem çift maç üzerinden oynanan 1992 UEFA Kupası finalinde Torino'yu 2-2 ve 0-0'lık skorlarla geçen Ajax, 1995 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı 1-0 yenerek kupaya uzandı.

Hollanda ekibi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten 1996 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Juventus'a penaltılarda boyun eğdi.

MANCHESTER UNITED, AVRUPA'DA 7'İNCİ KEZ FİNALDE

Man. United, 7'nci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak.

İngiltere ekibi, daha önce çıktığı 6 finalin 4'ünü kazanma başarısı gösterdi. İlk finaline çıktığı 1968'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica'yı uzatmalarda 4-1 yenen Manchester United, 1991'deki UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da Barcelona'yı 2-1 geçerek kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1999'daki unutulmaz finalde Bayern Münih'i 2-1 mağlup eden Manchester ekibi, aynı turnuvanın 2008'deki finalinde ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Chelsea'ye penaltılarda üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Avrupa'da çıktığı son iki finali Barcelona'ya kaybeden Manchester United, rakibine 2009'da 2-0, 2011'de ise 3-1 kaybetmekten kurtulamadı.

AYNI ÜLKE TAKIMLARINA KARŞI MAÇLARI

Ajax, Avrupa'da 22. kez İngiltere takımlarına karşı mücadele edecek.

Hollanda ekibi, önceki karşılaşmalarda 7'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Manchester United ise Hollanda ekipleriyle 17. maçına çıkacak. Manchester United, önceki maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

İKİ ÜLKE TAKIMLARININ 3. FİNALİ

İngiltere ve Hollanda temsilcileri, Avrupa kupalarında 3. kez finalde kozlarını paylaşacak.

Daha önce UEFA Kupası'nda 2 kez finalde karşılaşan İngiltere ve Hollanda takımları, birer defa kupa sevinci yaşadı. O dönem iki maç üzerinden oynanan finallerde, 1974'te Feyenoord, Tottenham'ı (2-2, 2-0), 1981'de ise Ipswich Town, AZ Alkmaar'ı (3-0, 2-4) geçerek şampiyonluğa ulaştı.