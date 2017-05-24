Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senelerce Real Madrid'de forma giymesinin ardından Porto'ya transfer olan Iker Casillas'ın gelecek sezon Liverpool'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi. AS'ta yer alan habere göre; Porto'dan ayrılmaya karar veren Casillas'a Türkiye, Katar ve Çin'den teklifler olduğu ancak 36 yaşındaki kalecinin öncelikle düşündüğü takımın Liverpool olduğu belirtildi. Söylentilere göre Casillas'ın Liverpool ile prensipte anlaşmaya vardığı, sezonun bitmesinin ardından transferin resmiyete döküleceği bilgisi verildi.