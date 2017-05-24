Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stockholm'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde, İngiliz kulübü Manchester United ile karşılaşacak olan Hollanda takımı Ajax, son antrenmanını yaptı. Maçın oynanacağı Friends Arena'ya çıkan Ajaxlı futbolcular, antrenmandan önce İngiltere'nin Manchester kentindeki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenleri saygı duruşuyla andı.