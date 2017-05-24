Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 2013 yılnda istediği Valbuena, dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman görevden ayrılınca transfer rafa kalkmıştı. Fransız L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin, Valbuena konusunda Lyon'la anlaştığını yazarken, haberde "Lyon Valbuena'yı Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak vermeye sıcak bakıyor. Çünkü oyuncunun maaşı çok yüksek" ifadelerine yer verildi. Valbuena, Lyon'da vergiler hariç yıllık 1.8 milyon Euro (yaklaşık 7.2 milyon TL) kazanıyor.

MARSİLYA FORMASIYLA KADIKÖY'DE OYNAMIŞTI

Valbuena'nın 4 yıl önce transfer görüşmesi yaptığı F.Bahçe'ye gelmeye sıcak bakmasında, Marsilya formasıyla sarı-lacivertlilere karşı Avrupa Ligi grup maçında Kadıköy'de oynadığı maçın etkili olduğu öğrenildi. 32 yaşında, 10 numara pozisyonunda oynayan yıldızın, o gün stat atmosferinden çok etkilendiği ve 2-2 biten maç sonrası "Burada oynamak keyifli olur" dediği belirtildi.