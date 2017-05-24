Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurumspor Gümüşhanespor maçı A Spor şifresiz canlı izle ile ilgili aradığınız link bu haberde. TFF 2. Lig'den TFF 1.Lige yükselmek için karşı karşıya gelen Erzurumspor ile Gümüşhanespor'un maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Peki Erzurumspor Gümüşhanespor maçı kaç kaç? Erzurumspor Gümüşhanespor maçı A Spor canlı izle ile ilgili aşağıda belirttiğimiz linke tıklamanız yeterlidir. Erzurumspor ile Gümüşhanespor, İstanbul Vodafone Arena'da karşı karşıya geliyor. TFF 2. Lig'den TFF 1. Lige yükselmek için oynanacak final maçına Erzurumspor ve Gümüşhanespor taraftarları büyük ilgi gösteriyor. Futbol severlerin sonucunu heyecan içinde beklediği Erzurum Gümüşhane maçı kaç kaç? İşte Erzurumspor Gümüşhanespor maçı A Spor canlı izle ile ilgili detaylar...

Erzurumspor Gümüşhanespor maçı A Spor canlı izlemek için tıklayın

Erzurumspor-Gümüşhanespor maçı hangi kanalda?

Vodafone Arena'da oynanacak ve 24 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Erzurumspor-Gümüşhanespor biletler satışa çıkıyor... İstanbul Vodafone Arena'da saat 19.00'da oynanacak olan Gümüşhanespor-Erzurumspor TFF 1.lige yükselme final müsabakasının biletleri satışa çıkıyor. TFF binasında her iki kulüp yöneticilerinin de katıldığı toplantıda alınan karar gereği stadyumun Doğu ve Kuzey tribünleri Gümüşhanespor'a tahsis edildi. Kale arkası 25, doğu-batı tribünler 50, VIP biletler 100 TL olarak belirlenirken, 6 yaş ve üzeri herkese bilet satışı yapılacak. Kapalı tribünde 7 bin 708, kale arkasında 7 bin 935 ve VIP’te 450 olmak üzere Gümüşhanespor’a toplam 16 bin 93 bilet ayrıldı.

Final müsabakasına ait biletler için PASSOLİG istenmeyecek fakat biletler TC kimlik numaraları ile satılacak. Gişelerde 1 kişi kendisinin haricinde yanında 3 farklı TC kimlik numaralı kimlik ile toplam 4 bilet satın alabilecek. Gümüşhanespor taraftarlarına satılacak biletler Cumartesi gününden itibaren İl merkezinde eski Ulusoy garajının orada, Güven Şarküteri karşısı "Gümüş VİP Tur" ofisinden satın alınabilecek, stadyumda ise Pazartesi gününden itibaren satışa sunulacak.

ERZURUM'DAN BU KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİNDE 50 OTOBÜS DOLUSU TARAFTAR YOLA ÇIKTI

Muhtemel 11'ler

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Taner Koç, Mehmet Çiçek, Rahmi Akyazı, Abdullah Çoban, Taşkın Çalış, Muhammed Çalhanoğlu, Ali Sakal, Ali Özgün, Rıdvan Koçak, Cem Sultan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Evren Üstündağ, Murat Paluli, Kemal Tokak, Mert Ilıman, Sinan Morgül, Fatih Gül, Eslem Öztürk, Serdar Deniz, Halil İbrahim Tuna, Ersel Aslıyürek, Mert Nobre

Hocalar ve golcüleri!

Daha önce Şanlıurfaspor’u 1. Lig’e taşıyan Kemal Kılıç’ın çalıştırdığı Erzurum’un en önemli gol silahı Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Mert Nobre olacak. Bugün Süper Lig’de yer alan Alanyaspor’u tarihinde ilk kez 1. Lig’e taşıyan Mehmet Altıparmak’ın hocalığını yaptığı Gümüşhane ise ligi kral olarak tamamlayan forvet Ali Özgün’den skor bekleyecek.