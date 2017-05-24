Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ajax Manchester United maçı TRT 1 canlı izle ile ilgili aradığınız link haberimizde… UEFA Avrupa Ligi’nde kupa ya Manchester United’a, ya da Ajax’a gidecek... Ajax Manchester United maçı canlı skor kaç kaç? gibi merak ettiğiniz detaylar bu haberde olacak… Manchester United ile Ajax, bu akşam saat 21.45’te Avrupa’nın 2 numaralı kupasını evine götürmek için karşı karşıya geliyor. Ajax Manchester United maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. İsveç’in başkenti Stockholm'daki Friends Arena’da oynanacak Ajax Manchester United maçında Sloven hakem Damir Skomina düdük çalacak. Peki Ajax Manchester United maçı canlı skor kaç kaç? Tüm dünyanın sonucunu merak içinde beklediği Ajax Manchester United maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak…

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Kupa 2 sahibini buluyor



Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci büyük kupası bu akşam sahibini bulacak. UEFA Avrupa Ligi finalinde Ajax ile Manchester United, Stockholm’deki Friends Arena’da karşı karşıya gelecek. 21.45’te başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Damir Skomina yönetecek. Dev final TRT 1’den naklen ekranlara gelecek. ManU’da Eric Bailly, Ajax’ta ise Nick Viergever, kart cezalısı. Ayrıca İbrahimovic’in sakatlığı Manchester ekibinin en büyük sıkıntısı. Ajax, Avrupa’da çıktığı 9 finalin 6’sından galip ayrıldı, Manchester United ise 6 finalden 4’ünü kazandı. Avrupa’da daha önce 2 defa finalde karşılaşan iki ülkenin temsilcileri, birer defa şampiyon oldu.





En büyük koz Mourinho!



Manchester United’ın en büyük kozu belki de hocası. Jose Mourinho, şimdiye kadar kariyerinde 14 kupa finaline çıktı. Portekizli teknik adam, bunların 11’inde sahadan zaferle ayrılan taraf oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2, UEFA Kupası’nda 1 kez şampiyonluk yaşayan Mourinho, 2003 yılında Süper Kupa’yı kaybetti. Ajax’ın genç hocası Peter Bosz’un en büyük başarısı ise takımını finale taşımak.





Ajax - Manchester United muhtemel 11'ler:



Manchester United: Romero, Valencia, Jones, Blind, Darmian, Carrick, Herrera, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Rashford

Ajax: Onana, Veltman, Sanchez, Ligt, Riedewald, Klaassen, Schöne, Ziyech, Younes, Traore, Dolberg





Farklar dikkat çekiyor



Karşılaşma öncesinde kadrolara bakıldığında iki takımın kadro değerleri arasındaki fark göze çarpıyor. Alman istatistik sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre İngiliz devi Manchester United’ın piyasa değeri 469 milyon Euro (1 milyar 878 milyon TL) ile fark oluşturan, Hollanda temsilcisi Ajax’ın kadro değeri 105 milyon Euro (420 milyon TL) ile dikkat çekiyor. Kırmızı-Beyazlılar sezon başında transfere toplamda 35 milyon Euro (140 milyon TL) harcarken, Jose Mourinho’nun ekibi 185 milyon Euro (740 milyon TL) gibi astronomik bir rakam harcadı.





Uefa Avrupa Ligi finali İsveç’te



UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon bu sezon İsveç'in başkenti Stockholm'da belli olacak. Bu akşam oynanacak final karşılaşmasına Friends Arena ev sahipliği yapacak. Açılışı 2012 senesinde gerçekleştirilen bu stat, 50 bin kişi kapasitesine sahip. Bu stadyumdaki ilk karşılaşma İsveç ve İngiltere milli takımları arasında 14 Kasım 2012 tarihinde oynandı.



2013 yılında Almanya'nın Norveç'i 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştığı UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası final mücadelesinin oynandığı Friends Arena, ayrıca sanat aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor. İsveç Milli Futbol Takımı ve AIK Kulübü, iç saha maçlarını bu statta oynuyor.



Uefa Avrupa Ligi...



UEFA Avrupa Ligi (Özgün adı: UEFA Europa League) 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. Takımlar, ulusal lig ve kupa maçlarında gösterdikleri performans ile bu kupaya katılmaya hak kazanırlar. Avrupa'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli kulüp turnuvası olduğundan dolayı Kupa 2 olarak da bilinir.

Haziran 2009'da eski adı UEFA Kupası olan kupada, turnuvanın UŞL standartlarına erişmesi için köklü bir takım statü değişikliklerine gidilmiş, bununla birlikte de 2009-10 sezonundan itibaren şimdiki ismiyle düzenlenmeye başlanmıştır. Bu değişiklikler sonucunda UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası'nın devamı olarak kabul edilmiştir.



1955 yılında düzenlenmeye başlanan Fuar Şehirleri Kupası, UEFA Kupası'nın öncülüdür. 1971 yılında Fuar Şehirleri Kupası'nın ismi UEFA Kupası olarak değiştirilmiştir. 1999 yılında ise UEFA Kupa Galipleri Kupası kaldırılarak UEFA Kupası ile birleştirilmiştir. 2004-05 sezonu öncesi grup aşamalarında bazı statü değişiklikleri yapılan kupa 2009 yılındaki son düzenleme ile şimdiki halini almıştır. Son düzenlemelerdeki isim ve statü yenilenmesinin yanı sıra kupa UEFA Intertoto Kupası ile de birleştirilmiştir.



Kupanın ilk şampiyonu 1972 UEFA Kupası Finali'nde rakibini deviren Tottenham Hotspur'dur. İsim değişikliği sonrasında ilk şampiyonluğu kazanan takım ise 2010 UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Fulham'ı, 2-1 deviren Atlético Madrid'dir. Kupayı en çok kazanan takım ise beş kez şampiyonluğa uzanan Sevilla'dır.