Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş sezon başında Inter'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Caner Erkin'in bonservisini almak için görüşmelerine devam ediyor.

Siyah beyazlılar yaklaşık iki hafta önce milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmak için Inter'e ilk teklifini yapmıştı. Sözleşmede opsiyon 1 milyon Euro olarak belirlense de, yönetim İtalyan kulübüne ilk olarak 350 bin Euro teklif etti. Caner'in sakatlığı nedeniyle sezonun büyük kısmında forma giyemedeğine işaret eden futbol komitesi, Inter'in cevabını beklemeye başlamıştı.

Milano temsilcisi, Caner'e bonservis bedeli ödememesine rağmen, 1 milyon Euro imza parası verildiğini ve opsiyonun 750 bin Euro indirebileceklerini aktardı.

Bu durum üzerine Inter'e 500 bin Euro'luk yeni bir teklif yapan Beşiktaş, İtalyan ekibinin son kararını bekliyor. Anlaşma aşamasında olan iki kulübün yapacakları son görüşmenin ardından imzaların atması bekleniyor.

23 Ekim'de Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayı sadece 9 kez giyebildi.