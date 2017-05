Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Hamburg kentinde kurduğu dev boks kulübü EC BOXING ile kısa sürede adını duyuran ve büyük başarıları imza atan promotör ve menajer Erol Ceylan, Almanya Boks Federasyonu’ndan yılın en iyi promotörü ödülünü aldı. Hamburg’da düzenlediği dev boks galasında boksörleri beş altın kemer birden beline takınca dünyanın dikkatini üzerine toplayan, başarılı promotör Erol Ceylan’a Almanya Boks Federasyonu BDB tarafından yılın en iyi promötörü ödülü verildi. BDB başkanı Thomas Pütz, bizzat kendi eliyle verdiği ödül sırasında yaptığı açıklamada, "Almanya’da boksun yaşatılması, gelişmesi ve sevilmesine büyük katkılar sağlayan sayın Erol Ceylan’a bu ödülü vermekten büyük gurur duyuyoruz. Düzenlediği kaliteli galalar ve boksörlere sağladığı imkanlar bizleri fazlasıyla mutlu ediyor" dedi.

ALMANYA’DA BOKSUN OSCARI’NI ALDI

Almanya’da boksun Oscar’ı olarak kabul edilen yılın en iyisi ödülünü alan Erol Ceylan’da bu ödülü kendisi, boksörleri ve Türkiye adına aldığını belirterek, "Kulübümüz bugüne kadar başta Avrupa Şampiyonu olmak üzere, dünya şampiyonu da çıkarmayı başardı. Demek ki doğru insanlarla yola çıkmış ve doğru kararlar almışız ki, dünyada kulübümüzün sevilmesini sağlamışız. Almanya’da yaşayan bir Türk olarak bu ödülü almak, aynı zamanda ülkemi de iyi temsil etmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Kendimi burada Türkiye’nin bir temsilcisi olarak kabul ediyorum ve bu ödül ile de ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Buradan bana inanan, güvenen herkese kalpten teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız daha büyük başarılar bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

VEDAT ALYAZ: "CEYLAN ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR"

EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, bu ödül ile EC BOXİNG Almanya’daki dev boks kulüplerini geride bırakarak ülkenin en iyi kulübü olduğunu ispatladığını belirterek, "Erol Ceylan ve kulübü şu an için dünyanın en iyileri arasındaki yerini almıştır. Erol Ceylan, alçak gönüllü, efendi, dürüst ve zeki kişiliğiyle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir ve inanıyorum ki gelecek yıllarda dünyanın zirvesine çıkarak orada da ülkemizi başarılı şekilde temsil edecektir. Kurduğu kulüp kısa bir süre olmasına rağmen bünyesinde dünya starlarını, olimpiyat şampiyonlarını ve dünya şampiyonlarını barındırırken, düzenlediği boks galalarıyla da yine dünya çapında organizasyonlara imza atmaktadır. Ceylan, ülkesini çok seven birisi olarak attığı her adımda ülkesinin tanıtımını yapmak istemektedir" ifadelerini kullandı.