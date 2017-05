Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’de Fenerbahçe’yi şampiyon yapan Zeljko Obradovic hakkında şok edici bir ses kaydı ortaya çıktı. Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’un, sahibi olduğu newsbomb.gr sitesinden yayınladığı kayıtta Obradovic’in serveti reddettiği anlaşılıyor. Panathinaikos’un takım menajeri Manos Papadopoulos ve Dimitris Itoudis’in de katıldığı toplantıda bütçe, maaş ve kontratlar hakkında birçok konunun konuşulduğu duyuluyor. Obradovic, bütçenin 13 milyondan 15 milyona yükseltilip, taraftarın daha az bir bütçeden memnun olmayacağını dile getiriyor. Bunu kabul etmeyen Giannakopoulos ilerleyen dakikalarda ise tecrübeli çalıştırıcıya takımda kalması için hisselerin yüzde 25’ini teklif ediyor. Obradovic bu teklifi reddedip 13 senedir çalıştırdığı Panathinaikos’tan ayrılıyor ve Aziz Yıldırım’ın çağrısına kulak vererek Fenerbahçe’ye yelken açıyor.

“Panathinaikos kalbimde”

Obradovic geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Panathinaikos’tan ayrılmasıyla ilgili “2012’de yaşanan her şeyi açıkladım. Panathinaikos’ta başardıklarımdan dolayı gururluyum. Geriye dönerek daha çok şeyler söylemek için sebep yok. 13 yıl boyunca yaptığım her şeyden gurur duyuyorum. Hayatımda ne olursa olsun Panathinaikos her zaman kalbimde olacak. Şu an ise Fenerbahçe’yle birlikteyim. Üç yıl daha sözleşmem var ve burada mutluyum. Taraftarlar ve yönetim, bana saygı duyuyor. Ben de onlara saygı duyuyorum” ifadelerini kullanmıştı. Panathinaikos sevgisinin farklı olduğunu ve bu sevgi yüzünden Olimpiakos’a gitmeyi hiç düşünmediğini söyleyen Obra “Kalbimde daima Panathinaikos var. Olimpiakos ya da Yunanistan’da başka bir takıma gidemem” ifadelerini kullandı.