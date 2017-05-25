Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemiyle ilgili toplanacak genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Haziran Cumartesi gününe erteleneceği belirtildi.

Delege tam sayısının asgari üçte birinin katılımının 10 Haziran'da sağlanamaması halinde ise genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 17 Haziran Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirileceği aktarıldı.

Genel kurulda, Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF yönetiminin hesap ve faaliyetleriyle ilgili raporlar, delegelerin ibrasına sunulacak.