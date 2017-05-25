Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Nisan'da Erzurum'da oynanan Arsinspor - Mardin 47 Spor karşılaşmasının normal ve uzatma süresi 1-1 tamamlandı. Seri penaltı atışlarında Mardin 47 Spor 8-7 önde iken saha içi ve tribün olayları nedeniyle maç tatil edildi. TFF Yönetim Kurulu maçın kaldığı yerden seyircisiz olarak 25 Mayıs tarihinde Erzurum'da yeniden oynanmasına karar verdi.

Bugün saat 15:00'da Arsinspor'un penaltısıyla devam edecek olan müsabakada ilk penaltı kaçarsa Mardin 47 Spor, 3. Lig'e yükselen ekip olacak. Arsinspor'un penaltıyı gole çevirmesi halinde ise seri penaltı atışlarına devam edilecek.