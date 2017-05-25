Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TRT Spor'a konuşarak, Beşiktaş'ın Lyon'a elenmesi ve bu sezon Avrupa kupalarındaki performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"DEĞİŞİK DUYGULAR"

"Değişik duygular içerisindeyim. Karışık duygular içerisindeyim. Uluslararası arenada her ülkenin televizyonu burada olduğu için onları da biz tanıyoruz. Epey gecikmeli olarak buraya gelebildik. Güzel şeyler bunlar. Ülkemizin her insanın burada görmek güzel. Uzun yıllar gazetecilerimiz oldu, sonra bizler olmaya başladık. Şimdi bütün kulüplerimiz buralardayız."

"KOPENHAG BİZİM İÇİN ÖNEMLİ ŞEHİR"

"Kopenhag bizim için önemli şehir. İsveç'e çok yakın zaten. İsveç ve Danimarka'ya sık sık gelip gidiyoruz. Danimarka'ya da gidince tabi ki anılar canlanıyor."

"TERÖRE LANET OLSUN"

"Manchester'da yaşanan terör saldırısını kınıyorum. Lanet olsun! Elimizdeki çok önemli argümanlardan birisi de futbol. Ne olursa olsun... Tabi ki kötülük hiç olmasın ama futbol her yerde bu yaraları sarmaya çalışıyor. Dolayısıyla futbol argümanına sahip çıkmalıyız."

"BİR TARAFTA TECRÜBE, BİR TARAFTA GENÇLİK"

"Ajax Şampiyonlar Ligi'nden geldi buraya. Manchester direkt UEFA Ligi'nden geldi. Hatta Fenerbahçe'nin grubundaydı. Bir tarafta tecrübe, bir tarafta gençlik var. Final maçlarının neleri getireceği ve götüreceği önceden kestirmeyen atmosfer oluyor. Bugün de bu var."

"BEŞİKTAŞ DA BURAYI ÇOK HAK ETTİ"

"Açıkçası şimdi şuraya gelmeden eşime de söyledim. Ya Fulya Beşiktaş buraya gelebilirlerdi. Penaltılardan önce Talisca'nın bir pozisyonu var. Yani burayı hak etti Beşiktaş. Çok iyi oynadı. Çok ufak nuanslarla orayı geçemedi. Kendi avantajını iyi kullanabilseydi sahasında turu geçerdi. Aslında dezavantajı da kapatıp iyi oynamaya başladı. Uzatmalarda son saniyede kaçan gol olmasa Beşiktaş buraya gelebilirdi. Ancak yine büyük işler yaptılar. Şampiyon olmak için buraları görmek lazım. Bu tecrübeler, bu anlar sonradan lazım olacak. O zaman daha rahat ve tecrübeli olacaklar. İnşallah her takımımız buraya daha sık gelecek."

FATİH TERİM'DEN KUPA AÇIKLAMASI

Fatih Terim bu sezon Fenerbahçe - Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçında Mourinho'nun, "Takımımın ve benim yeri Avrupa Ligi değil sözlerine şu yanıtı verdi:

"Benim bildiğim ve inandığım bir şey vardır. Ortada bir kupa varsa siz ve bunu alıyorsanız emek verip muhakkak önemli işler yapmışınızdır. Binlerce teknik direktör, binlerce futbolcu, takım var ama kupası olmayan çok kişi var. Kazanılmış başarı asla tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.