Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Başkent ekibinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Tiago Pinto, Aykut Demir ile Numan Çürüksu ve Musa Çağıran katılmazken, Mehmet Güven ise takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenmanda hafif adale ağrıları oluşan Erdal Kılıçaslan, Koray Altınay ve Hakan Arıkan tedbir amaçlı antrenmanı erken bıraktı.

Isınma hareketleri ve top kapma çalışmaları ile başlayan mor-sarılı ekibin antrenmanı şut çalışması ve taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.