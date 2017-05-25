Manchester takımları, pazartesi günü meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin de yaralandığı terör saldırısından mağdur olanların ailelerine 1 milyon sterlinlik para yardımı yapma kararı aldı. Manchester Evening gazetesinin organize ettiği yardım kampanyasında şu ana kadar 2 milyon sterlinden fazla nakdi yardım toplandığı, Manchester ekiplerinin de kampanyaya katılmasıyla bu rakamın 3 milyon sterlini aştığı basına yansıdı. Saldırının ardından Manchester City'de forma giyen Yaya Toure ve menajeri Dimitri Seluk, 100 bin sterlin yardım yapacağını açıklamıştı.
Manchester takımlarından terör mağdurlarına yardım
25.05.2017 - 15:01 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United ve Manchester City, terör saldırısından mağdur olanların ailelerine 1 milyon sterlin para yardımı yapacak.
Etiketler : ingiltere,Manchester,
476620 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/476620.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
32
21
8
3
65
30
35
71
2
Başakşehir
32
19
10
3
60
27
33
67
3
Fenerbahçe
32
17
9
6
56
30
26
60
4
Galatasaray
32
18
4
10
60
37
23
58
5
Antalyaspor
32
15
7
10
40
39
1
52
6
Trabzonspor
32
14
8
10
37
31
6
50
7
Akhisar Bld.
32
13
6
13
41
39
2
45
8
Kasımpaşa
32
12
7
13
46
46
0
43
9
Konyaspor
32
11
10
11
39
40
-1
43
10
Gençlerbirliği
32
10
10
12
30
33
-3
40
11
Alanyaspor
32
12
4
16
52
61
-9
40
12
K.D.Ç. Karabük
32
11
6
15
33
44
-11
39
13
Osmanlıspor FK
32
9
11
12
36
39
-3
38
14
Kayserispor
32
10
7
15
45
55
-10
37
15
Bursaspor
32
10
5
17
31
55
-24
35
16
Ç. Rizespor
32
8
6
18
41
52
-11
30
17
Gaziantepspor
32
7
5
20
29
57
-28
26
18
Adanaspor
32
6
7
19
31
57
-26
25
33. Hafta Maçları
27.5.2017
Atiker Konyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
27.5.2017
Kasımpaşa - Antalyaspor
27.5.2017
Medipol Başakşehir Fk - Adanaspor
27.5.2017
Fenerbahçe - Trabzonspor
28.5.2017
Bursaspor - Gençlerbirliği
28.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Çaykur Rizespor
28.5.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kayserispor
28.5.2017
Gaziantepspor - Beşiktaş
29.5.2017
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
34
9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
26