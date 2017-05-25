Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester takımları, pazartesi günü meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin de yaralandığı terör saldırısından mağdur olanların ailelerine 1 milyon sterlinlik para yardımı yapma kararı aldı. Manchester Evening gazetesinin organize ettiği yardım kampanyasında şu ana kadar 2 milyon sterlinden fazla nakdi yardım toplandığı, Manchester ekiplerinin de kampanyaya katılmasıyla bu rakamın 3 milyon sterlini aştığı basına yansıdı. Saldırının ardından Manchester City'de forma giyen Yaya Toure ve menajeri Dimitri Seluk, 100 bin sterlin yardım yapacağını açıklamıştı.