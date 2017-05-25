Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Boluspor maçı TRT Spor canlı izle ve Göztepe Boluspor maçı canlı skor kaç kaç gibi merak ettiğiniz detaylar bu haberde... TFF 1.Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselmek adına karşı karşıya gelecek olan Göztepe ile Boluspor maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Göztepe Boluspor maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar anbean turkiyegazetesi.com.tr adresinden yayınlanıyor. Bornava İlçe Stadı'nda oynanacak Göztepe Boluspor maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Saat 21.30'da başlayan Göztepe Boluspor maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor. Siz de eğer Göztepe Boluspor canlı skor kaç kaç ve Göztepe Boluspor TRT Spor canlı izle gibi konuları merak ediyorsanız; aşağıda bulunan ''Göztepe Boluspor maçı TRT Spor canlı izle'' linkine tıklamanız yeterlidir. İşte Göztepe Boluspor maçı ile ilgili detaylar...

Göztepe Boluspor maçı TRT Spor canlı izle

Göztepe Boluspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Göztepe Boluspor maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak

Göztepe'nin muhtemel 11'i;

Günay - Tanju, Emrecan, Lokman, Schwechleh, Tayfur, Gosso, Segbefia, Murat, Halil, Jahovic

Boluspor muhtemel 11'i;

Boluspor: Melih, Fatih, Alim, Ramazan, Umut, Özgür, Emre, Guido, Andre Santos, Bentley, Poepon

Boluspor Başkanı Çarıkçı: "Hedef Süper Lig"

Türkiye 1’inci Ligi takımı Boluspor’un Başkanı Necip Çarıkçı, 7 yıl aradan sonra play off’a kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti, "Süper Lig’e çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi

Play off’ta ilk maçı perşembe günü saat 21.30’da deplasmanda Göztepespor ile oynayacaklarını vurgulayanÿBaşkan Necip Çarıkçı,Boluspor’un şampiyonluk hedeflemediği yönünde bazı duyumlar aldığına işaret ederken şöyle konuştu:

"Süper Lig’e çıkarsak 29 milyon TL garanti para gelecek. Sonra da herÿ4 puana 3.5 milyonluk bir para gelecek. Boluspor bu sayede yıllık 55-60 milyon TL’lik bir bütçe yapacak. Bunu kim istemez. Boluspor’un önce Süper Lig’e çıkması gerekiyor. Bizim bütün niyetimiz ve gayretimiz bu takımı şampiyon yapmak. Biz Mayıs ayında göreve geldiğimizde bu planÿ2 ya da 3’üncüÿyıldı. Bu yıl bu başarıyı elde ettik. Bütün enerjimizi 10 günde bu maçlara vereceğiz. Takımımızı şampiyon yapmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Boluspor hem teknik heyeti, hem futbolcuları ve tecrübesiyle daha hazır durumda. Bu elimize gelen fırsatı kullanmak istiyoruz."

Başkan Çarıkçı, taraftarındanÿdestek beklediklerini, Göztepe ile deplasmanda ve Bolu’da oynayacakları karşılaşmaya hepsini beklerdiklerin ifade ederken şöyle devam etti:

"Göztepe sahasındaki maçta Boluspor taraftarına 400 bilet veriyor, fazlasını vermiyorlar. En büyük desteğimiz, pazartesi günü Bolu’da oynanacak maç. O maçta bütün tribünlerin dolmasını bekliyoruz.

Passolig bizden 3.5 TL alıyor. Biz de o maçta bilet fiyatlarını 5 TL yaptık. Maraton ve kale arkası biletleri 5 TL’den satılacak."

Türkiye 1’inci Ligi’nde perşembe günü evinde Boluspor’la play off yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek olan Göztepe’ye İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği’nden (İZSİAD) büyük destek geldi.

İZSİAD binasında düzenlenen basın toplantısında Başkan Hasan Küçükkurt, Süper Lig’e çıkılması halinde sarı-kırmızılılara 350 bin TL prim vereceklerini açıkladı. İzmir’in yıllardır devler arenasında temsil edilemediğinden yakınan Küçükkurt, "Biz İzmir futbolunun gelişimine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Süper Lig’in kapısına kadar gelen tek takımımız Göztepe. Bu nedenle Göztepe’ye sahip çıkma, onları yüreklendirme, motive etme zamanı. Takımın play off’u zirvede bitireceğine olan inancımız tam. 350 üyeli İZSİAD olarak 350 bin TL prim vermeyi kararlaştırdık" dedi.

İZSİAD Yönetimi Kurulu Üyesi Mustafa Güres’de Göztepe’nin başarılı olacağınan inandığını ifade ederek, "Her zaman takımlarımızın

arkasındayız" diye konuştu.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise İZSİAD’ın bu desteğinin bir ilk olduğunu söyledi. Kulüp olarak elde edecekleri başarının İzmir’e büyük değer katacağını açıklayan Papatya, "Süper Lig’e çıktığımızda tüm şehir kazanacak" dedi. Zaman zaman kendilerini yalnız hissettiklerine de değinen Papatya, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Diğer kentlere gittiğim zaman iki şeyi çok kıskanıyorum. Birincisi statları, ikincisi takımlara herkesin sahip çıkmasını. Stat konusunda önemli adımlar atıldı, kısa sürede kıskançlığım sona erecek. Şehir takımlarına sivil toplum kuruluşlarının, sanayi odalarının ve belediyelerin sahiplenmelerini çok kıskandım. Statlarda ilerleme yaptığımız gibi İZSİAD’ın bu desteğiyle yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyorum. İçinde 35 olan her şey çok önemli. 350 bin liralık desteğin rakamlardan daha fazla değeri var. Bu destek Göztepe’ye ve İzmir’e değer katacak."

Talat Papatya, toplantının sonunda Küçükkurt ve Güres’e isimlerinin yazılı olduğu Göztepe forması hediye etti.