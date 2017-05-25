Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın genç futbolcusu Bruma için Leipzig dedikoduları yüksek sesle konuşulurken, Alman temsilcisinin değişen bütçe stratejisi transferin olumlu sonuçlanabileceğine işaret ediyor.

Bruma'ya ödenmesi planlanan yıllık 6 milyon avro ücret, kulüp politikasında değişime giden RB Leipzig için fazlasıyla olası bir ihtimal.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'ya yükselen ve performansı ile şaşkınlık yaşatan RB Leipzig kulüp ideolojisi gereği genç futbolculara yönelirken maaş bütçesini de sınırlamıştı. Oyunculara ödenen senelik ücreti 3 milyon avro bandında tutan RB Leipzig, bu sebepten geçtiğimiz yaz Euro 2016 ile parlayan İsviçreli golcü Breel Embolo'yu Schalke 04'e kaptırdı.

Ancak kulübün futbol direktörü Ralf Rangnick takımının Bundesliga'ya hızlı bir giriş yapmasının ardından maaş bütçelerine koyulan tavan ücretin yazılı bir kural olmadığını ve ileriki yıllarda başarıya bağlı olarak bu durumun değişebileceğini söylemişti. Bu açıklamanın üzerine Bayer Leverkusen direktörü Rudi Völler ise "Bu ligin en az para harcayan takımı onlar değil ve kendilerini acındırmayı bırakmalılar. Normal bir Alman kulübü olmadıklarını herkes biliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hazırlanan RB Leipzig, içecek üreticisi sahibi sebebiyle Almanya'da pek sevilmesede, Bruma'nın da içinde bulunduğu transfer listesine ciddi bir kaynak ayırmış durumda.

GALATASARAY'IN BONSERVİS TALEBİ 20 MİLYON EURO

Bruma için transfer randevusu! Galatasaray'da Portekizli futbolcu Bruma'nın, Alman ekibi Red Bull Leipzig'e transferinin her an gerçekleşebileceği ortaya çıktı. Bundesliga'da sezonun flaş ekibi olan Leipzig'in, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılardan randevu istediği belirtildi.

Galatasaray, Bruma için gelen talebe olumlu yanıt verirken, bonservisi için 20 milyon euroluk bir bedel belirledi. Cim-Bom, Almanların bu rakama çıkması durumunda genç yeteneği satma kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar böylece, transfer için önemli bir bütçe oluşturacak. Teknik direktör Igor Tudor'un da bu operasyona sıcak baktığı belirtildi. Bruma'nın Bundesliga'ya gitmek istediği ve kendisine yapılan cazip teklifi değerlendirmek istediği de dile getirildi.

Galatasaray böylece, Sporting Lizbon'dan 12 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcudan 8 milyon euro kar etmiş olacak.