Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol futbolunun Avrupa Kupaları'ndaki müthiş serisi 2017 Avrupa Ligi ile son buldu. Manchester United, Ağustos 2013'ten beri Avrupa'da kupa kazanan La Liga dışından ilk takım oldu.

Celta Vigo'nun yarı finalde elenmesiyle, İspanyol egemenliğine Ajax veya Manchester United'ın son vermesi kesinleşmişti. Stockholm'deki 2017 Avrupa Ligi finalini kazanan Manchester United, dört yıla yaklaşan bu dominasyonu bitiren takım oldu.

Avrupa Kupaları'nda İspanyol kulüpleri dışında son zaferi 30 Ağustos 2013'te Bayern Münih'i yenerek Süper Kupa'yı kaldıran Chelsea yaşamıştı. O maçtan bin 363 gün sonra Avrupa Kupaları'nda İspanyol kulüpleri dışında kupa kazanan ilk takım Manchester United oldu.

Arada geçen bin 363 gün boyunca Sevilla üç kez Avrupa Ligi kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid iki kez, Barcelona da 2015'te mutlu sona ulaşmıştı. Süper Kupa finallerinde de gülenler Şampiyonlar Ligi'ni kazananlar olmuştu.