Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Juventus'un 31 yaşındaki yıldızı Mario Mandzukic, Torino ekibiyle yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen oyuncunun temsilcileriyle Juventus yöneticileri bir araya geldi. İtalyan basınında 31 yaşındaki oyuncu için Çin dahil ciddi tekliflerin geldiği sıkça gündeme taşınırken, Torino ekibinin Hırvat forvetle sözleşme yenilemek için ısrarcı oldu. Görüşme sonrası İtalya şampiyonu Juve, golcüsüyle olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

Bu sezon tüm turnuvalarda 48 maça çıkan Mandzukic, 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Juventus, 3 Haziran'da Cardiff'te Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek.