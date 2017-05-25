Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe'nin çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bazı taraftarlarının bir sonraki deplasman müsabakaları için elektronik biletlerini bloke etti.

PFDK, Kayserispor ile Adanaspor arasında oynanan karşılaşmada yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı ise ev sahibi takıma 15 bin lira para cezası kesti.

TFF 1. LİG EKİPLERİNİN CEZALARI

Kurul, Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada misafir takıma, taraftarlarının neden olduğu saha olayları dolayısıyla 1 maç seyircisiz oynama cezası vermeyi karara bağladı. Malatya temsilcisi, cezasını yükseldiği Süper Lig'de çekecek.

Bandırmaspor oyuncusu Sertaç Çam'a, takımının Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik hakareti nedeniyle 6 resmi karşılaşmadan men ile 13 bin lira para cezası uygulandı.

PFDK, TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'a 83 bin, Mersin İdmanyurdu'na 70 bin,Şanlıurfaspor'a 45 bin, Evkur Yeni Malatyaspor'a 30 bin, Büyükşehir Gaziantepspor'a 26 bin, Sivasspor'a 22 bin 500, Bandırmaspor'a 12 bin 500 ve Göztepe'ye de 7 bin 500 lira para cezası verdi.

Ayrıca disiplin kurulu, bu hafta oynanan TFF 1. Lig müsabakalarında çeşitli nedenlerle ceza alan Mersin İdmanyurdu ve Sivassporlu taraftarların iç saha; Bandırmaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor seyircilerinin ise deplasman müsabakaları için elektronik biletlerini bloke etti.

PFDK, Adana Demirspor antrenörü Ahmet Cingöz'ü 1 maç men, tercümanı Mustafa Çiçekay'ı 1 maç men ile 6 bin 500 lira ve kulüp görevlisi Hüseyin Dora'yı da 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.