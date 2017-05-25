Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda geçen hafta düzenlenen Final Four'da Avrupa şampiyonluğu elde eden sarı-lacivertli takımın başarısında önemli rol oynayan Datome, duygularını anlattı.

Final Four'dan önce "Euroleague'i kazanırsak saçlarımı kestiririm." sözü veren Datome, final maçından sonra takım arkadaşı Pero Antic'in eline makası alarak yanına geldiğini hatırlatarak, "Kazandık ve saçlarımı kestirdim. Benim için çok özel bir andı. Felaket bir görüntü vardı ama berbere gidip düzelttirdim. Bu sözümü tutabildiğim için çok mutluyum. Kesinlikle bu sözü verdiğim için pişman değilim. Şu anki saç stilimi önemsemiyorum." ifadelerini kullandı.

SAKAL ESPRİSİ

Uzun saçlarını kestiren 29 yaşındaki Datome, sakallarıyla ilgili ise esprili bir şekilde, "Bunun için de söz veririm. Sakallarımı ancak Fenerbahçe NBA şampiyonu olursa keserim." diye konuştu.

"HİÇBİRİMİZ YILDIZ OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Datome, takımdan, her maçta birden fazla oyuncunun ön plana çıktığını ve bunun başarıda önemli olduğunu dile getirdi.

Diğer takımların aksine sayıları paylaştıklarını vurgulayan Datome, "Her oyuncunun skor bulabilmesi bizim takımın en önemli özelliği. Hiçbirimiz maça yıldız olmak için başlamıyoruz. Maçın içinde bizden ne isteniyorsa onu vermeye çalışıyoruz. Bunu kabullenmiş bir takımız. Takımımızın en önemli kimyası da bu." değerlendirmesini yaptı.