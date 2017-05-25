Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda sezonun sonuna gelirken Avrupa'nın dev kulüpleri hakkında önemli transfer haberleri de peş peşe patlıyor.

İtalyan La Gazzetta dello Sportve İspanyol Marca gazetelerine göre Real Madrid'in forvetlerinden Alvaro Morata, Milan'ın transfer teklifini kabul etti. Real Madrid alt yapısından yetişen, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Juventus'ta oynadıktan sonra 2016-17'de Real Madrid'e geri dönen Morata, burada Juventus'taki maç sayısına ve süreye yaklaşamadı.

Resmi maçlarda toplam 20 gol, 5 asistle önemli katkı verse de aldığı rolle tatmin olmayan 24 yaşındaki forvet, gelecek sezon Gareth Bale'in de bu sezondan daha sağlıklı olması durumunda daha da az süre alacağını düşündüğünden Milan'ın yıllık 7.5 milyon Euro'luk teklifini kabul ederek rotasını tekrar "Çizme" olarak belirledi.

Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabella'nın Morata'yı ikna ettikten sonra Real Madrid ile pazarlıklara başladığı ve genç santrforun bonservisi için 60 milyon Euro'ya kadar çıktığı da haberlerde yer aldı.